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В Гонконге объявили "черное" предупреждение из-за ливней
В Гонконге объявили "черное" предупреждение из-за ливней - РИА Новости, 29.07.2025
В Гонконге объявили "черное" предупреждение из-за ливней
Метеорологическая обсерватория специального административного района (САР) КНР Гонконга во вторник объявила наивысшее, "черное", предупреждение в связи с... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T04:49:00+03:00
2025-07-29T04:49:00+03:00
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ПЕКИН, 29 июл — РИА Новости. Метеорологическая обсерватория специального административного района (САР) КНР Гонконга во вторник объявила наивысшее, "черное", предупреждение в связи с ливнями. В сообщении отмечается, что в связи с сильным затоплением дорог и суровыми погодными условиями гражданам следует оставаться в безопасных местах. В обсерватории добавили, что из-за ливней возможны паводки и разливы рек. "Не выходите на улицу, пока действует "черное" предупреждение о ливне, пока дорожная ситуация не улучшится", — говорится в предупреждении.Центральное телевидение Китая ранее сообщало, что из-за продолжительных ливней в Пекине погибли 30 человек. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал власти провести серьезную работу по предотвращению наводнений и ликвидации последствий ударов стихии.
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в мире, китай, гонконг, пекин, си цзиньпин
В мире, Китай, Гонконг, Пекин, Си Цзиньпин
В Гонконге объявили "черное" предупреждение из-за ливней
Обсерватория Гонконга объявила наивысшее "черное" предупреждение из-за ливней