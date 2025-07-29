https://ria.ru/20250729/gonkong-2032056991.html

В Гонконге объявили "черное" предупреждение из-за ливней

В Гонконге объявили "черное" предупреждение из-за ливней - РИА Новости, 29.07.2025

В Гонконге объявили "черное" предупреждение из-за ливней

Метеорологическая обсерватория специального административного района (САР) КНР Гонконга во вторник объявила наивысшее, "черное", предупреждение в связи с... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T04:49:00+03:00

2025-07-29T04:49:00+03:00

2025-07-29T10:26:00+03:00

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ПЕКИН, 29 июл — РИА Новости. Метеорологическая обсерватория специального административного района (САР) КНР Гонконга во вторник объявила наивысшее, "черное", предупреждение в связи с ливнями. В сообщении отмечается, что в связи с сильным затоплением дорог и суровыми погодными условиями гражданам следует оставаться в безопасных местах. В обсерватории добавили, что из-за ливней возможны паводки и разливы рек. "Не выходите на улицу, пока действует "черное" предупреждение о ливне, пока дорожная ситуация не улучшится", — говорится в предупреждении.Центральное телевидение Китая ранее сообщало, что из-за продолжительных ливней в Пекине погибли 30 человек. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал власти провести серьезную работу по предотвращению наводнений и ликвидации последствий ударов стихии.

https://ria.ru/20250729/pekin-2032055774.html

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