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В Гонконге объявили "черное" предупреждение из-за ливней - РИА Новости, 29.07.2025
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04:49 29.07.2025 (обновлено: 10:26 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/gonkong-2032056991.html
В Гонконге объявили "черное" предупреждение из-за ливней
В Гонконге объявили "черное" предупреждение из-за ливней - РИА Новости, 29.07.2025
В Гонконге объявили "черное" предупреждение из-за ливней
Метеорологическая обсерватория специального административного района (САР) КНР Гонконга во вторник объявила наивысшее, "черное", предупреждение в связи с... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T04:49:00+03:00
2025-07-29T10:26:00+03:00
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ПЕКИН, 29 июл — РИА Новости. Метеорологическая обсерватория специального административного района (САР) КНР Гонконга во вторник объявила наивысшее, "черное", предупреждение в связи с ливнями. В сообщении отмечается, что в связи с сильным затоплением дорог и суровыми погодными условиями гражданам следует оставаться в безопасных местах. В обсерватории добавили, что из-за ливней возможны паводки и разливы рек. &quot;Не выходите на улицу, пока действует &quot;черное&quot; предупреждение о ливне, пока дорожная ситуация не улучшится&quot;, — говорится в предупреждении.Центральное телевидение Китая ранее сообщало, что из-за продолжительных ливней в Пекине погибли 30 человек. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал власти провести серьезную работу по предотвращению наводнений и ликвидации последствий ударов стихии.
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в мире, китай, гонконг, пекин, си цзиньпин
В мире, Китай, Гонконг, Пекин, Си Цзиньпин
В Гонконге объявили "черное" предупреждение из-за ливней

Обсерватория Гонконга объявила наивысшее "черное" предупреждение из-за ливней

© Getty Images / China News Service / Dai MenglanЛивень в Гонконге. 29 июля 2025 года
Ливень в Гонконге. 29 июля 2025 года - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© Getty Images / China News Service / Dai Menglan
Ливень в Гонконге. 29 июля 2025 года
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ПЕКИН, 29 июл — РИА Новости. Метеорологическая обсерватория специального административного района (САР) КНР Гонконга во вторник объявила наивысшее, "черное", предупреждение в связи с ливнями.
В сообщении отмечается, что в связи с сильным затоплением дорог и суровыми погодными условиями гражданам следует оставаться в безопасных местах. В обсерватории добавили, что из-за ливней возможны паводки и разливы рек.
«

"Не выходите на улицу, пока действует "черное" предупреждение о ливне, пока дорожная ситуация не улучшится", — говорится в предупреждении.

Центральное телевидение Китая ранее сообщало, что из-за продолжительных ливней в Пекине погибли 30 человек.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал власти провести серьезную работу по предотвращению наводнений и ликвидации последствий ударов стихии.
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