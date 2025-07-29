СМИ: Гарвард заплатит $500 миллионов для урегулирования спора с Белым домом
NYT: Гарвард готов заплатить $500 миллионов для решения спора с Белым домом
© AP Photo / Steven SenneГарвардский университет
© AP Photo / Steven Senne
Гарвардский университет. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 июл – РИА Новости. Гарвардский университет выразил готовность пойти навстречу требованиям администрации президента США Дональда Трампа и выделить до 500 миллионов долларов для разрешения возникшего спора с Белым домом, сообщила газета New York Times со ссылкой на источники.
"Гарвард неохотно соглашается напрямую платить федеральному правительству, но участники переговоров все еще обсуждают точные финансовые условия," – передает издание.
По информации источников издания, пока неясно, когда администрация Трампа и Гарвард смогут прийти к соглашению. Однако ожидается, что университет будет настаивать на том, чтобы любая сделка была связана с федеральным иском, который он подал против правительства из-за сокращения финансирования и запрета на прием иностранных студентов.
На прошлой неделе в американской администрации заявили, что Гарвард и еще ряд американских вузов должны выплатить крупный штраф в обмен на доступ к государственному финансированию по аналогии со сделкой, заключенной ранее с Колумбийским университетом.
Белый дом ранее потребовал от университетов США обеспечить защиту студентов еврейского происхождения, пригрозив урезанием финансирования, на фоне пропалестинских акций протеста в некоторых вузах.
В апреле министерство образования США сообщило, что лишает Гарвардский университет госфинансирования на 2,2 миллиарда долларов после того, как руководство учебного заведения публично отвергло требования правительства о переменах в кадровой и образовательной политике.