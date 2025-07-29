https://ria.ru/20250729/garvard-2032049944.html

СМИ: Гарвард заплатит $500 миллионов для урегулирования спора с Белым домом

СМИ: Гарвард заплатит $500 миллионов для урегулирования спора с Белым домом - РИА Новости, 29.07.2025

СМИ: Гарвард заплатит $500 миллионов для урегулирования спора с Белым домом

Гарвардский университет выразил готовность пойти навстречу требованиям администрации президента США Дональда Трампа и выделить до 500 миллионов долларов для... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T02:01:00+03:00

2025-07-29T02:01:00+03:00

2025-07-29T03:35:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

гарвардский университет

колумбийский университет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012124475_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_94deaed75ba82de583d61f30c0f66876.jpg

ВАШИНГТОН, 29 июл – РИА Новости. Гарвардский университет выразил готовность пойти навстречу требованиям администрации президента США Дональда Трампа и выделить до 500 миллионов долларов для разрешения возникшего спора с Белым домом, сообщила газета New York Times со ссылкой на источники. "Гарвард неохотно соглашается напрямую платить федеральному правительству, но участники переговоров все еще обсуждают точные финансовые условия," – передает издание. По информации источников издания, пока неясно, когда администрация Трампа и Гарвард смогут прийти к соглашению. Однако ожидается, что университет будет настаивать на том, чтобы любая сделка была связана с федеральным иском, который он подал против правительства из-за сокращения финансирования и запрета на прием иностранных студентов. На прошлой неделе в американской администрации заявили, что Гарвард и еще ряд американских вузов должны выплатить крупный штраф в обмен на доступ к государственному финансированию по аналогии со сделкой, заключенной ранее с Колумбийским университетом. Белый дом ранее потребовал от университетов США обеспечить защиту студентов еврейского происхождения, пригрозив урезанием финансирования, на фоне пропалестинских акций протеста в некоторых вузах. В апреле министерство образования США сообщило, что лишает Гарвардский университет госфинансирования на 2,2 миллиарда долларов после того, как руководство учебного заведения публично отвергло требования правительства о переменах в кадровой и образовательной политике.

https://ria.ru/20250725/ssha-2031449722.html

https://ria.ru/20250710/garvard-2028371593.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, гарвардский университет, колумбийский университет