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СМИ: Гарвард заплатит $500 миллионов для урегулирования спора с Белым домом - РИА Новости, 29.07.2025
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02:01 29.07.2025 (обновлено: 03:35 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/garvard-2032049944.html
СМИ: Гарвард заплатит $500 миллионов для урегулирования спора с Белым домом
СМИ: Гарвард заплатит $500 миллионов для урегулирования спора с Белым домом - РИА Новости, 29.07.2025
СМИ: Гарвард заплатит $500 миллионов для урегулирования спора с Белым домом
Гарвардский университет выразил готовность пойти навстречу требованиям администрации президента США Дональда Трампа и выделить до 500 миллионов долларов для... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T02:01:00+03:00
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в мире
сша
дональд трамп
гарвардский университет
колумбийский университет
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ВАШИНГТОН, 29 июл – РИА Новости. Гарвардский университет выразил готовность пойти навстречу требованиям администрации президента США Дональда Трампа и выделить до 500 миллионов долларов для разрешения возникшего спора с Белым домом, сообщила газета New York Times со ссылкой на источники. "Гарвард неохотно соглашается напрямую платить федеральному правительству, но участники переговоров все еще обсуждают точные финансовые условия," – передает издание. По информации источников издания, пока неясно, когда администрация Трампа и Гарвард смогут прийти к соглашению. Однако ожидается, что университет будет настаивать на том, чтобы любая сделка была связана с федеральным иском, который он подал против правительства из-за сокращения финансирования и запрета на прием иностранных студентов. На прошлой неделе в американской администрации заявили, что Гарвард и еще ряд американских вузов должны выплатить крупный штраф в обмен на доступ к государственному финансированию по аналогии со сделкой, заключенной ранее с Колумбийским университетом. Белый дом ранее потребовал от университетов США обеспечить защиту студентов еврейского происхождения, пригрозив урезанием финансирования, на фоне пропалестинских акций протеста в некоторых вузах. В апреле министерство образования США сообщило, что лишает Гарвардский университет госфинансирования на 2,2 миллиарда долларов после того, как руководство учебного заведения публично отвергло требования правительства о переменах в кадровой и образовательной политике.
https://ria.ru/20250725/ssha-2031449722.html
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в мире, сша, дональд трамп, гарвардский университет, колумбийский университет
В мире, США, Дональд Трамп, Гарвардский университет, Колумбийский университет
СМИ: Гарвард заплатит $500 миллионов для урегулирования спора с Белым домом

NYT: Гарвард готов заплатить $500 миллионов для решения спора с Белым домом

© AP Photo / Steven SenneГарвардский университет
Гарвардский университет - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© AP Photo / Steven Senne
Гарвардский университет. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 июл – РИА Новости. Гарвардский университет выразил готовность пойти навстречу требованиям администрации президента США Дональда Трампа и выделить до 500 миллионов долларов для разрешения возникшего спора с Белым домом, сообщила газета New York Times со ссылкой на источники.
"Гарвард неохотно соглашается напрямую платить федеральному правительству, но участники переговоров все еще обсуждают точные финансовые условия," – передает издание.
Вид на одно из зданий Гарвардского университета в городе Кембридж - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
WSJ написала о штрафах для Гарварда и ряда других американских вузах
25 июля, 16:00
По информации источников издания, пока неясно, когда администрация Трампа и Гарвард смогут прийти к соглашению. Однако ожидается, что университет будет настаивать на том, чтобы любая сделка была связана с федеральным иском, который он подал против правительства из-за сокращения финансирования и запрета на прием иностранных студентов.
На прошлой неделе в американской администрации заявили, что Гарвард и еще ряд американских вузов должны выплатить крупный штраф в обмен на доступ к государственному финансированию по аналогии со сделкой, заключенной ранее с Колумбийским университетом.
Белый дом ранее потребовал от университетов США обеспечить защиту студентов еврейского происхождения, пригрозив урезанием финансирования, на фоне пропалестинских акций протеста в некоторых вузах.
В апреле министерство образования США сообщило, что лишает Гарвардский университет госфинансирования на 2,2 миллиарда долларов после того, как руководство учебного заведения публично отвергло требования правительства о переменах в кадровой и образовательной политике.
Гарвардский университет - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Администрация Трампа ставит под угрозу аккредитацию Гарварда
10 июля, 14:59
 
В миреСШАДональд ТрампГарвардский университетКолумбийский университет
 
 
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