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Франция настаивает на освобождении шампанского от американских пошлин - РИА Новости, 29.07.2025
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23:50 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/frantsija-2032246277.html
Франция настаивает на освобождении шампанского от американских пошлин
Франция настаивает на освобождении шампанского от американских пошлин - РИА Новости, 29.07.2025
Франция настаивает на освобождении шампанского от американских пошлин
Франция настаивает на том, чтобы Вашингтон освободил алкогольную продукцию, включая шампанское и другие вина, от пошлин, установленных президентом США Дональдом РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T23:50:00+03:00
2025-07-29T23:50:00+03:00
в мире
сша
франция
вашингтон (штат)
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Франция настаивает на том, чтобы Вашингтон освободил алкогольную продукцию, включая шампанское и другие вина, от пошлин, установленных президентом США Дональдом Трампом, сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванного французского чиновника. Как пишет газета, достигнутое в воскресенье торговое соглашение ЕС с США вызвало в Брюсселе и Париже путаницу по поводу того, какие товары будут исключены из 15-процентной пошлины, применяемой к большинству европейских товаров, импортируемых США. Издание отмечает, что чиновники ЕС сообщили о продолжении переговоров с Вашингтоном, в том числе по алкогольным напиткам. Тем не менее, по данным газеты, американские чиновники заявили, что никаких исключений для крепких спиртных напитков и вин, включая шампанское, не будет. При этом, по данным Financial Times, Франция является крупнейшим экспортёром алкоголя в страны за пределами ЕС, а почти треть экспорта французского алкоголя идёт в США. "Франция настаивает на освобождении шампанского и других вин и крепких спиртных напитков от американских пошлин, поскольку европейские чиновники стремятся получить больше исключений из торгового соглашения с Вашингтоном, которое, как ожидается, вступит в силу в пятницу... Ни один из французских чиновников публично не высказывался о состоянии переговоров по вину или шампанскому, однако представитель министерства финансов заявил, что они пытаются исключить все алкогольные напитки из новой тарифной ставки", - говорится в сообщении. Согласно газете, министр-делегат по вопросам внешней торговли Франции Лоран Сен-Мартен предположил, что страна близка к освобождению Штатами коньяка и других крепких алкогольных напитков от пошлин. "Мы понимаем, что крепкие спиртные напитки действительно освобождены", - приводит его слова газета. Отмечается, что стремление Франции освободить алкогольные напитки от пошлин США поддержала Италия, являющаяся вторым по величине экспортёром алкогольных напитков в Евросоюзе. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
https://ria.ru/20250727/tramp-2031793355.html
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в мире, сша, франция, вашингтон (штат), дональд трамп, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
В мире, США, Франция, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
Франция настаивает на освобождении шампанского от американских пошлин

FT: Франция настаивает на освобождении шампанского и вин от американских пошлин

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Франция настаивает на том, чтобы Вашингтон освободил алкогольную продукцию, включая шампанское и другие вина, от пошлин, установленных президентом США Дональдом Трампом, сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванного французского чиновника.
Как пишет газета, достигнутое в воскресенье торговое соглашение ЕС с США вызвало в Брюсселе и Париже путаницу по поводу того, какие товары будут исключены из 15-процентной пошлины, применяемой к большинству европейских товаров, импортируемых США. Издание отмечает, что чиновники ЕС сообщили о продолжении переговоров с Вашингтоном, в том числе по алкогольным напиткам. Тем не менее, по данным газеты, американские чиновники заявили, что никаких исключений для крепких спиртных напитков и вин, включая шампанское, не будет. При этом, по данным Financial Times, Франция является крупнейшим экспортёром алкоголя в страны за пределами ЕС, а почти треть экспорта французского алкоголя идёт в США.
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"Франция настаивает на освобождении шампанского и других вин и крепких спиртных напитков от американских пошлин, поскольку европейские чиновники стремятся получить больше исключений из торгового соглашения с Вашингтоном, которое, как ожидается, вступит в силу в пятницу... Ни один из французских чиновников публично не высказывался о состоянии переговоров по вину или шампанскому, однако представитель министерства финансов заявил, что они пытаются исключить все алкогольные напитки из новой тарифной ставки", - говорится в сообщении.
Согласно газете, министр-делегат по вопросам внешней торговли Франции Лоран Сен-Мартен предположил, что страна близка к освобождению Штатами коньяка и других крепких алкогольных напитков от пошлин.
"Мы понимаем, что крепкие спиртные напитки действительно освобождены", - приводит его слова газета.
Отмечается, что стремление Франции освободить алкогольные напитки от пошлин США поддержала Италия, являющаяся вторым по величине экспортёром алкогольных напитков в Евросоюзе.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
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