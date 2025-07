https://ria.ru/20250729/frantsija-2032246277.html

Франция настаивает на освобождении шампанского от американских пошлин

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Франция настаивает на том, чтобы Вашингтон освободил алкогольную продукцию, включая шампанское и другие вина, от пошлин, установленных президентом США Дональдом Трампом, сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванного французского чиновника. Как пишет газета, достигнутое в воскресенье торговое соглашение ЕС с США вызвало в Брюсселе и Париже путаницу по поводу того, какие товары будут исключены из 15-процентной пошлины, применяемой к большинству европейских товаров, импортируемых США. Издание отмечает, что чиновники ЕС сообщили о продолжении переговоров с Вашингтоном, в том числе по алкогольным напиткам. Тем не менее, по данным газеты, американские чиновники заявили, что никаких исключений для крепких спиртных напитков и вин, включая шампанское, не будет. При этом, по данным Financial Times, Франция является крупнейшим экспортёром алкоголя в страны за пределами ЕС, а почти треть экспорта французского алкоголя идёт в США. "Франция настаивает на освобождении шампанского и других вин и крепких спиртных напитков от американских пошлин, поскольку европейские чиновники стремятся получить больше исключений из торгового соглашения с Вашингтоном, которое, как ожидается, вступит в силу в пятницу... Ни один из французских чиновников публично не высказывался о состоянии переговоров по вину или шампанскому, однако представитель министерства финансов заявил, что они пытаются исключить все алкогольные напитки из новой тарифной ставки", - говорится в сообщении. Согласно газете, министр-делегат по вопросам внешней торговли Франции Лоран Сен-Мартен предположил, что страна близка к освобождению Штатами коньяка и других крепких алкогольных напитков от пошлин. "Мы понимаем, что крепкие спиртные напитки действительно освобождены", - приводит его слова газета. Отмечается, что стремление Франции освободить алкогольные напитки от пошлин США поддержала Италия, являющаяся вторым по величине экспортёром алкогольных напитков в Евросоюзе. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

