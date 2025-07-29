"Евраз" объединит российские активы в одноименном ПАО
"Евраз" создаст публичную компанию ПАО "Евраз" из двух своих филиалов на Урале
Стенд компании "Евраз". Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. "Евраз" создаст публичную компанию ПАО "Евраз" из двух своих филиалов на Урале, ее акции объединят стоимость российских активов группы, пройдут процедуру листинга и выйдут на торги на Московской бирже в первом полугодии 2026 года, сообщила компания.
"Евраз" объявляет о планах создания публичного акционерного общества (ПАО) "Евраз", акции которого объединят для инвесторов стоимость металлургических комбинатов, горнорудных и прочих российских активов группы ... В ПАО "Евраз" войдут два филиала: Западно-Сибирский металлургический комбинат (в который также входит "Евразруда") и Нижнетагильский металлургический комбинат", - говорится в сообщении.
"Предполагается, что акции ПАО "Евраз" пройдут процедуру листинга и выйдут на торги на Московской бирже в первом полугодии 2026 года", - добавляется в релизе.
Отмечается, что новое предприятие объединит около 60 юридических лиц, которые сохранят свои названия и продолжат операционную деятельность в качестве дочерних обществ публичной компании. ПАО "Евраз" будет зарегистрировано в Нижнем Тагиле, уточнили в релизе.
"В текущей экономической ситуации в металлургии объединение Западно-Сибирского и Нижнетагильского комбинатов в крупную промышленную компанию обеспечит стабильность производства и продолжение наших инвестиций в развитие", – цитирует пресс-служба слова вице-президента "Евраза", руководителя дивизиона "Сибирь" Павла Синяева.
Evraz plc ("Евраз") - вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в России, Казахстане, США, Чехии и Канаде. Evraz plc в мае 2022 года подпал под санкции Великобритании. В августе прошлого года входящие в группу "Евраз НТМК", "Евраз Качканарский ГОК", "Евраз ЗСМК" и угольная компания "Распадская" были внесены в санкционный список минфина США.
В январе правительство РФ включило "Евраз НТМК" в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО). Согласно законодательству, в отношении таких компаний допускается через суд требовать приостановления корпоративных прав иностранной холдинговой компании - в частности, ограничивается право иностранного участника голосовать на собраниях, распоряжаться своими акциями или долями, получать дивиденды.
Ранее в июле Арбитражный суд Московской области принял решение о приостановке корпоративных прав британской Evraz plc в отношении ее дочернего АО "Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат" ("Евраз НТМК").