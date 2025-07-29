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ЕС будет все больше зависеть от импорта СПГ из США, считает эксперт - РИА Новости, 29.07.2025
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05:17 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/es-2032058686.html
ЕС будет все больше зависеть от импорта СПГ из США, считает эксперт
ЕС будет все больше зависеть от импорта СПГ из США, считает эксперт - РИА Новости, 29.07.2025
ЕС будет все больше зависеть от импорта СПГ из США, считает эксперт
Зависимость стран Европейского Союза (ЕС) от американского сжиженного природного газа (СПГ) является высокой и будет еще выше, такое мнение высказал РИА Новости РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T05:17:00+03:00
2025-07-29T05:17:00+03:00
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сша
катар
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
евросоюз
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Зависимость стран Европейского Союза (ЕС) от американского сжиженного природного газа (СПГ) является высокой и будет еще выше, такое мнение высказал РИА Новости аналитик финансовой группы "Финам" Сергей Кауфман. "Зависимость ЕС от американского СПГ действительно является высокой и будет становиться ещё выше, так как США сейчас находятся в цикле наращивания производства сжиженного газа и ЕС является одним из ключевых вероятных рынков сбыта", – отметил Кауфман. Доля США в общем импорте СПГ в ЕС в первом квартале текущего года составляла более 50% в денежном выражении и эта доля в ближайшие годы будет расти, уточнил он. Согласно отчету ЕК по рынку газа, в первом квартале 2025 года общий объем импорта СПГ в ЕС составил 31 миллиард кубометров, что на 18% (+5 миллиардов кубометров) больше, чем в предыдущем квартале, и на 11% (+3 миллиарда кубометров) больше, чем в том же квартале предыдущего года. В том же отчете отмечается, что в первом квартале США по-прежнему оставались крупнейшим поставщиком СПГ в ЕС. На долю американского СПГ приходилось 53% его импорта в ЕС (16,6 миллиарда кубометров). Это на 10 процентных пунктов (п.п.) больше, чем в четвертом квартале 2024 года (43%), и на 4 п.п. больше, чем в том же квартале предыдущего года (49%). При этом Россия остаётся довольно крупным поставщиком СПГ в ЕС с долей в первом квартале 17%, уточнил Кауфман. "Однако на фоне значительного роста предложения со стороны США и Катара и пока что слабого спроса со стороны рынка АТР мы считаем, что страны ЕС на горизонте года могут без особых сложностей отказаться от российского СПГ", – полагает эксперт. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп в воскресенье договорились о заключении торгового соглашения, согласно которому практически ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться ставки пошлин в размере 15%. Отдельный пункт соглашения касается энергоносителей: совокупная стоимость их дополнительных поставок в ЕС составит, по словам Трампа, около 750 миллиардов долларов. Председатель ЕК, в свою очередь, отметила, что "мы заменим российский газ и нефть значительными закупками американского СПГ, нефти и ядерного топлива".
https://ria.ru/20250728/sdelka-2031995493.html
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россия, сша, катар, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
Россия, США, Катар, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
ЕС будет все больше зависеть от импорта СПГ из США, считает эксперт

Аналитик Кауфман: ЕС будет все больше зависеть от импорта СПГ из США

© AP Photo / Omar HavanaФлаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© AP Photo / Omar Havana
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Зависимость стран Европейского Союза (ЕС) от американского сжиженного природного газа (СПГ) является высокой и будет еще выше, такое мнение высказал РИА Новости аналитик финансовой группы "Финам" Сергей Кауфман.
"Зависимость ЕС от американского СПГ действительно является высокой и будет становиться ещё выше, так как США сейчас находятся в цикле наращивания производства сжиженного газа и ЕС является одним из ключевых вероятных рынков сбыта", – отметил Кауфман.
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
В Германии раскритиковали торговую сделку между США и ЕС
28 июля, 17:38
Доля США в общем импорте СПГ в ЕС в первом квартале текущего года составляла более 50% в денежном выражении и эта доля в ближайшие годы будет расти, уточнил он.
Согласно отчету ЕК по рынку газа, в первом квартале 2025 года общий объем импорта СПГ в ЕС составил 31 миллиард кубометров, что на 18% (+5 миллиардов кубометров) больше, чем в предыдущем квартале, и на 11% (+3 миллиарда кубометров) больше, чем в том же квартале предыдущего года.
В том же отчете отмечается, что в первом квартале США по-прежнему оставались крупнейшим поставщиком СПГ в ЕС. На долю американского СПГ приходилось 53% его импорта в ЕС (16,6 миллиарда кубометров). Это на 10 процентных пунктов (п.п.) больше, чем в четвертом квартале 2024 года (43%), и на 4 п.п. больше, чем в том же квартале предыдущего года (49%).
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В Словакии назвали торговую сделку ЕС и США компромиссом
28 июля, 15:22
При этом Россия остаётся довольно крупным поставщиком СПГ в ЕС с долей в первом квартале 17%, уточнил Кауфман. "Однако на фоне значительного роста предложения со стороны США и Катара и пока что слабого спроса со стороны рынка АТР мы считаем, что страны ЕС на горизонте года могут без особых сложностей отказаться от российского СПГ", – полагает эксперт.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп в воскресенье договорились о заключении торгового соглашения, согласно которому практически ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться ставки пошлин в размере 15%.
Отдельный пункт соглашения касается энергоносителей: совокупная стоимость их дополнительных поставок в ЕС составит, по словам Трампа, около 750 миллиардов долларов. Председатель ЕК, в свою очередь, отметила, что "мы заменим российский газ и нефть значительными закупками американского СПГ, нефти и ядерного топлива".
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
ЕС пошел на сделку с США из-за слабости, пишет Bloomberg
28 июля, 14:19
 
РоссияСШАКатарДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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