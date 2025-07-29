https://ria.ru/20250729/ermak-2032131560.html

Ермак хочет закрутить гайки против несогласных с режимом, пишет WP

Ермак хочет закрутить гайки против несогласных с режимом, пишет WP - РИА Новости, 29.07.2025

Ермак хочет закрутить гайки против несогласных с режимом, пишет WP

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, инициируя недавние меры против антикоррупционных органов Украины, а также перестановки в правительстве страны,... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T14:27:00+03:00

2025-07-29T14:27:00+03:00

2025-07-29T14:27:00+03:00

в мире

украина

киев

лондон

андрей ермак

владимир зеленский

руслан стефанчук

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, инициируя недавние меры против антикоррупционных органов Украины, а также перестановки в правительстве страны, стремится таким образом "закрутить гайки" в отношении несогласных с киевским режимом, заявил колумнист газеты Washington Post и писатель Дэвид Игнатиус, ссылаясь на украинские источники. Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал немедленно противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что парламент рассмотрит ее уже 31 июля. По словам Игнатиуса, Зеленский совершил "трагическую ошибку", продвигая закон, ограничивающий антикоррупционные органы НАБУ и САП. "Это часть того, что, по словам украинских инсайдеров, является частью растущих усилий главного помощника Зеленского Андрея Ермака по закручиванию гаек в отношении несогласных в Киеве. Это было причиной недавней перестановки кабинета министров", - пишет Игнатиус. По словам журналиста, стремление Ермака ужесточить контроль над инакомыслящими также объясняет непрекращающуюся критику в отношении руководителя главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), а также других чиновников украинской разведки. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, в понедельник заявил, что Ермак координирует срыв голосования по законопроекту о так называемом усилении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) после отмены их независимости. Газета Financial Times сообщала 7 июля, что за перестановками в украинском кабмине стоял Ермак. Позднее издание отметило, что перестановки были "важнейшим проектом" Ермака, добавляя, что, в частности, глава офиса Зеленского руководил отставкой бывшего главнокомандующего вооруженными силами Украины, украинского посла в Лондоне Валерия Залужного.

https://ria.ru/20250729/beseda-2032061672.html

https://ria.ru/20250728/ermak-2031922050.html

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в мире, украина, киев, лондон, андрей ермак, владимир зеленский, руслан стефанчук, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)