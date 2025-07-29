https://ria.ru/20250729/detskiy_lager-2032243547.html

Новгородский детский лагерь, где досрочно закрыли смену, обещает подарки

Новгородский детский лагерь, где досрочно закрыли смену, обещает подарки - РИА Новости, 29.07.2025

Новгородский детский лагерь, где досрочно закрыли смену, обещает подарки

Администрация детского лагеря "Лесная сказка" в Старорусском округе Новгородской области, в котором третья смена была досрочно закрыта по предписанию... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T22:50:00+03:00

2025-07-29T22:50:00+03:00

2025-07-29T22:50:00+03:00

общество

новгородская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Администрация детского лагеря "Лесная сказка" в Старорусском округе Новгородской области, в котором третья смена была досрочно закрыта по предписанию Роспотребнадзора, сообщила, что прорабатывает бонусы для детей в виде подарков или скидок на следующий сезон. В администрации пояснили, что в лагере был зарегистрирован один из штаммов энтеровируса, проявляющий себя в незначительном повышении температуры и боли в горле. В больницу были отправлены 12 детей. В ходе проверки Роспотребнадзор выяснил, что инфекция носила завозной характер: в одной семье ребёнок переболел энтеровирусом, а второй от него заразился, но первые симптомы появились только в лагере. В лагере заверили, что при обследовании всех детей, а их около 130, было выявлено 17 носителей вирусной инфекции без симптомов. После предписания Роспотребнадзора дети были разобщены, а в лагере прошла дезинфекция. Домой, в том числе в Санкт-Петербург, детей доставляли в воскресенье и понедельник. "Такая ситуация не является чем-то из ряда вон выходящим... Мы со своей стороны были готовы продолжить смену и закончить её в срок при соблюдении всех необходимых требований, однако на основании постановления службы Роспотребнадзора лагерь вынужден был приостановить работу третьей смены... Мы обязательно проработаем бонусы для детей в виде подарков или скидок на следующий сезон", - говорится в сообщении на странице лагеря в соцсети "ВКонтакте". Как уточняет пресс-служба прокуратуры региона, на данный момент в больнице остаются шесть из 12 госпитализировонных детей. Надзорное ведомство и следственное управление СК РФ по региону проводят проверку. Согласно информации, размещённой на странице лагеря в соцсети, третья смена должна была продлиться с 15 июля по 4 августа.

https://ria.ru/20250718/layner-2030067499.html

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общество, новгородская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)