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Чрезвычайная пожароопасность ожидается в некоторых районах Дагестана - РИА Новости, 29.07.2025
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19:05 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/dagestan-2032215418.html
Чрезвычайная пожароопасность ожидается в некоторых районах Дагестана
Чрезвычайная пожароопасность ожидается в некоторых районах Дагестана - РИА Новости, 29.07.2025
Чрезвычайная пожароопасность ожидается в некоторых районах Дагестана
Чрезвычайная пожароопасность пятого класса ожидается местами по предгорным и приморским районам республики, сообщает МЧС Дагестана. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T19:05:00+03:00
2025-07-29T19:05:00+03:00
республика дагестан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МАХАЧКАЛА, 29 июл - РИА Новости. Чрезвычайная пожароопасность пятого класса ожидается местами по предгорным и приморским районам республики, сообщает МЧС Дагестана. "Чрезвычайная пожароопасность пятого класса ожидается местами по предгорным и приморским районам республики. Высокая пожароопасность четвертого класса ожидается местами по низменным, приморским, горным и предгорным районам республики до конца суток 29 июля и в течение суток 30 июля", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства. Региональный МЧС советует проявлять осторожность при обращении с огнем, не сжигать мусор и сухую траву. Кроме того, категорически запрещается разведение открытого огня.
https://ria.ru/20250726/dagestan-2031657323.html
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республика дагестан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Республика Дагестан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
Чрезвычайная пожароопасность ожидается в некоторых районах Дагестана

В Дагестане ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкДагестан
Дагестан - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
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МАХАЧКАЛА, 29 июл - РИА Новости. Чрезвычайная пожароопасность пятого класса ожидается местами по предгорным и приморским районам республики, сообщает МЧС Дагестана.
"Чрезвычайная пожароопасность пятого класса ожидается местами по предгорным и приморским районам республики. Высокая пожароопасность четвертого класса ожидается местами по низменным, приморским, горным и предгорным районам республики до конца суток 29 июля и в течение суток 30 июля", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
Региональный МЧС советует проявлять осторожность при обращении с огнем, не сжигать мусор и сухую траву. Кроме того, категорически запрещается разведение открытого огня.
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Республика ДагестанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
 
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