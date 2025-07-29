https://ria.ru/20250729/dagestan-2032215418.html

Чрезвычайная пожароопасность ожидается в некоторых районах Дагестана

Чрезвычайная пожароопасность ожидается в некоторых районах Дагестана - РИА Новости, 29.07.2025

Чрезвычайная пожароопасность ожидается в некоторых районах Дагестана

Чрезвычайная пожароопасность пятого класса ожидается местами по предгорным и приморским районам республики, сообщает МЧС Дагестана. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T19:05:00+03:00

2025-07-29T19:05:00+03:00

2025-07-29T19:05:00+03:00

республика дагестан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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МАХАЧКАЛА, 29 июл - РИА Новости. Чрезвычайная пожароопасность пятого класса ожидается местами по предгорным и приморским районам республики, сообщает МЧС Дагестана. "Чрезвычайная пожароопасность пятого класса ожидается местами по предгорным и приморским районам республики. Высокая пожароопасность четвертого класса ожидается местами по низменным, приморским, горным и предгорным районам республики до конца суток 29 июля и в течение суток 30 июля", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства. Региональный МЧС советует проявлять осторожность при обращении с огнем, не сжигать мусор и сухую траву. Кроме того, категорически запрещается разведение открытого огня.

https://ria.ru/20250726/dagestan-2031657323.html

республика дагестан

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республика дагестан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество