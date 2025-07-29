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ПВО сбила БПЛА в Воронежской области
ПВО сбила БПЛА в Воронежской области - РИА Новости, 29.07.2025
ПВО сбила БПЛА в Воронежской области
Силами ПВО на юге Воронежской области уничтожен БПЛА, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T10:32:00+03:00
2025-07-29T10:32:00+03:00
2025-07-29T10:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
безопасность
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ВОРОНЕЖ, 29 июл - РИА Новости. Силами ПВО на юге Воронежской области уничтожен БПЛА, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Гусев."Дежурными силами ПВО на юге области обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал Гусев в своём Telegram-канале. Также губернатор сообщил об отмене опасности атаки БПЛА на территории всего региона, которая была объявлена в 09.38 мск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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воронежская область, александр гусев (губернатор), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Безопасность
ПВО сбила БПЛА в Воронежской области
Силы ПВО сбили БПЛА на юге Воронежской области