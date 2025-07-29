https://ria.ru/20250729/bpla--2032082841.html

ПВО сбила БПЛА в Воронежской области

ПВО сбила БПЛА в Воронежской области - РИА Новости, 29.07.2025

ПВО сбила БПЛА в Воронежской области

Силами ПВО на юге Воронежской области уничтожен БПЛА, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T10:32:00+03:00

2025-07-29T10:32:00+03:00

2025-07-29T10:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

воронежская область

александр гусев (губернатор)

безопасность

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ВОРОНЕЖ, 29 июл - РИА Новости. Силами ПВО на юге Воронежской области уничтожен БПЛА, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Гусев."Дежурными силами ПВО на юге области обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал Гусев в своём Telegram-канале. Также губернатор сообщил об отмене опасности атаки БПЛА на территории всего региона, которая была объявлена в 09.38 мск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

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воронежская область, александр гусев (губернатор), безопасность