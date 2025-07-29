https://ria.ru/20250729/bespilotniki-2032063234.html

ПВО ночью сбила 74 украинских беспилотника

ПВО ночью сбила 74 украинских беспилотника - РИА Новости, 29.07.2025

ПВО ночью сбила 74 украинских беспилотника

Средства ПВО за прошедшую ночь ликвидировали 74 дрона ВСУ над пятью регионами России, сообщило Минобороны. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T07:24:00+03:00

2025-07-29T07:24:00+03:00

2025-07-29T09:04:00+03:00

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Средства ПВО за прошедшую ночь ликвидировали 74 дрона ВСУ над пятью регионами России, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 74 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сообщении.Так, российские бойцы сбили:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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