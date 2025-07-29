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ПВО ночью сбила 74 украинских беспилотника - РИА Новости, 29.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:24 29.07.2025 (обновлено: 09:04 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/bespilotniki-2032063234.html
ПВО ночью сбила 74 украинских беспилотника
ПВО ночью сбила 74 украинских беспилотника - РИА Новости, 29.07.2025
ПВО ночью сбила 74 украинских беспилотника
Средства ПВО за прошедшую ночь ликвидировали 74 дрона ВСУ над пятью регионами России, сообщило Минобороны. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T07:24:00+03:00
2025-07-29T09:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
брянская область
ростовская область
вооруженные силы украины
калужская область
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Средства ПВО за прошедшую ночь ликвидировали 74 дрона ВСУ над пятью регионами России, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 74 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сообщении.Так, российские бойцы сбили:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, брянская область, ростовская область, вооруженные силы украины, калужская область, смоленская область, ленинградская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Брянская область, Ростовская область, Вооруженные силы Украины, Калужская область, Смоленская область, Ленинградская область

ПВО ночью сбила 74 украинских беспилотника

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство расчета ЗРК "Бук-М2"
Боевое дежурство расчета ЗРК Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевое дежурство расчета ЗРК "Бук-М2". Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Средства ПВО за прошедшую ночь ликвидировали 74 дрона ВСУ над пятью регионами России, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 74 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сообщении.
Так, российские бойцы сбили:
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияБрянская областьРостовская областьВооруженные силы УкраиныКалужская областьСмоленская областьЛенинградская область
 
 
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