https://ria.ru/20250729/bespilotnik-2032054222.html

В Кингисеппском районе Ленобласти уничтожили беспилотник

В Кингисеппском районе Ленобласти уничтожили беспилотник - РИА Новости, 29.07.2025

В Кингисеппском районе Ленобласти уничтожили беспилотник

Беспилотник уничтожен в Кингисеппском районе Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T03:50:00+03:00

2025-07-29T03:50:00+03:00

2025-07-29T03:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

кингисеппский район

ленинградская область

александр дрозденко

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Беспилотник уничтожен в Кингисеппском районе Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко. "БПЛА уничтожен в Кингисеппском районе Ленобласти. Пострадавших и разрушений нет", - написал Дрозденко в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250729/bpla-2032053749.html

кингисеппский район

ленинградская область

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кингисеппский район, ленинградская область, александр дрозденко