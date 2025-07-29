https://ria.ru/20250729/bespilotnik-2032054222.html
В Кингисеппском районе Ленобласти уничтожили беспилотник
В Кингисеппском районе Ленобласти уничтожили беспилотник - РИА Новости, 29.07.2025
В Кингисеппском районе Ленобласти уничтожили беспилотник
Беспилотник уничтожен в Кингисеппском районе Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T03:50:00+03:00
2025-07-29T03:50:00+03:00
2025-07-29T03:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
кингисеппский район
ленинградская область
александр дрозденко
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Беспилотник уничтожен в Кингисеппском районе Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко. "БПЛА уничтожен в Кингисеппском районе Ленобласти. Пострадавших и разрушений нет", - написал Дрозденко в Telegram-канале.
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кингисеппский район
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кингисеппский район, ленинградская область, александр дрозденко
Специальная военная операция на Украине, Кингисеппский район, Ленинградская область, Александр Дрозденко
В Кингисеппском районе Ленобласти уничтожили беспилотник
Дрозденко: в Кингисеппском районе Ленобласти уничтожили беспилотник