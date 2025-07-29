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Задержанный в Ростове-на-Дону агент Киева рассказал, где получил взрывчатку - РИА Новости, 29.07.2025
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10:10 29.07.2025 (обновлено: 10:22 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/agent-2032079754.html
Задержанный в Ростове-на-Дону агент Киева рассказал, где получил взрывчатку
Задержанный в Ростове-на-Дону агент Киева рассказал, где получил взрывчатку - РИА Новости, 29.07.2025
Задержанный в Ростове-на-Дону агент Киева рассказал, где получил взрывчатку
Задержанный за подготовку к убийству российского военнослужащего агент Киева, являющийся уроженцем Центральной Азии, признался, что получил взрывчатку в... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T10:10:00+03:00
2025-07-29T10:22:00+03:00
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ростов-на-дону
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Задержанный за подготовку к убийству российского военнослужащего агент Киева, являющийся уроженцем Центральной Азии, признался, что получил взрывчатку в Санкт-Петербурге, следует из видео ЦОС ФСБ.ФСБ опубликовала видео задержания уроженца Центральной Азии, по заданию Киева планировавшего взорвать военнослужащего Минобороны РФ в Ростове-на-Дону."Я приехал в Россию в Санкт-Петербург. Он мне дал пакет с бомбами. Это надо подвезти в Ростов. В Ростов подвёз я. Когда в Ростове был, он сказал, одного военного надо убить. Я в Ростове эту сумку положил в квартиру", - сказал задержанный в видеоролике.Также в видео демонстрируется обнаруженный у задержанного в арендованной квартире инвентарь.Ранее ФСБ сообщила о задержании уроженца Центральной Азии, который готовил теракт в Ростове-на-Дону в отношении высокопоставленного российского военнослужащего. За рубежом его завербовали спецслужбы Украины, в Ростове-на-Дону он вёл разведку, чтобы в дальнейшем убить военнослужащего с помощью самодельного взрывного устройства. У задержанного изъяли СВУ массой 400 граммов в тротиловом эквиваленте. Возбуждено уголовное дело по статьям о подготовке к теракту, незаконному приобретению, а также изготовлению взрывных устройств.
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Задержание мужчины, готовившего теракт в Ростове-на-Дону
ФСБ показала видео задержания гражданина центральноазиатской страны, готовившего теракт в Ростове-на-Дону. Задержанный дал признательные показания, рассказал, что ему поручили убить военного.
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ростов-на-дону
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ростов-на-Дону
Задержанный в Ростове-на-Дону агент Киева рассказал, где получил взрывчатку

Задержанный агент Киева признался, что получил взрывчатку в Петербурге

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Задержанный за подготовку к убийству российского военнослужащего агент Киева, являющийся уроженцем Центральной Азии, признался, что получил взрывчатку в Санкт-Петербурге, следует из видео ЦОС ФСБ.
ФСБ опубликовала видео задержания уроженца Центральной Азии, по заданию Киева планировавшего взорвать военнослужащего Минобороны РФ в Ростове-на-Дону.
"Я приехал в Россию в Санкт-Петербург. Он мне дал пакет с бомбами. Это надо подвезти в Ростов. В Ростов подвёз я. Когда в Ростове был, он сказал, одного военного надо убить. Я в Ростове эту сумку положил в квартиру", - сказал задержанный в видеоролике.
Также в видео демонстрируется обнаруженный у задержанного в арендованной квартире инвентарь.
Ранее ФСБ сообщила о задержании уроженца Центральной Азии, который готовил теракт в Ростове-на-Дону в отношении высокопоставленного российского военнослужащего. За рубежом его завербовали спецслужбы Украины, в Ростове-на-Дону он вёл разведку, чтобы в дальнейшем убить военнослужащего с помощью самодельного взрывного устройства. У задержанного изъяли СВУ массой 400 граммов в тротиловом эквиваленте. Возбуждено уголовное дело по статьям о подготовке к теракту, незаконному приобретению, а также изготовлению взрывных устройств.
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Ростов-на-Дону
 
 
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