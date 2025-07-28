https://ria.ru/20250728/zelentsova-2031820522.html
Ученая назвала главную задачу археолога сегодня
Ученая назвала главную задачу археолога сегодня - РИА Новости, 28.07.2025
Ученая назвала главную задачу археолога сегодня
Археолог сегодня должен заниматься спасательными работами, чтобы сохранить как можно больше памятников культуры, заявила в интервью РИА Новости старший научный... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T03:49:00+03:00
2025-07-28T03:49:00+03:00
2025-07-28T03:49:00+03:00
российская академия наук
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Археолог сегодня должен заниматься спасательными работами, чтобы сохранить как можно больше памятников культуры, заявила в интервью РИА Новости старший научный сотрудник Института археологии Российской академии наук, руководитель Волжской экспедиции Ольга Зеленцова. "Археолог сейчас - это человек, который прежде всего выполняет спасательные археологические работы - спасает памятники от разрушения", - сказала она. Зеленцова добавила, что Институт Археологии РАН занимается фундаментальными исследованиями древних культур и реконструкцией дописьменной истории народов, населявших территорию нашей страны.
https://ria.ru/20250728/kollektsionery-2031818322.html
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российская академия наук
Ученая назвала главную задачу археолога сегодня
Зеленцова: задачей археолога сегодня является спасение культурного наследия