https://ria.ru/20250728/zelentsova-2031820522.html

Ученая назвала главную задачу археолога сегодня

Ученая назвала главную задачу археолога сегодня - РИА Новости, 28.07.2025

Ученая назвала главную задачу археолога сегодня

Археолог сегодня должен заниматься спасательными работами, чтобы сохранить как можно больше памятников культуры, заявила в интервью РИА Новости старший научный... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T03:49:00+03:00

2025-07-28T03:49:00+03:00

2025-07-28T03:49:00+03:00

российская академия наук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1899932811_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4d086a62f431d5b37d24d112f3c8a210.jpg

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Археолог сегодня должен заниматься спасательными работами, чтобы сохранить как можно больше памятников культуры, заявила в интервью РИА Новости старший научный сотрудник Института археологии Российской академии наук, руководитель Волжской экспедиции Ольга Зеленцова. "Археолог сейчас - это человек, который прежде всего выполняет спасательные археологические работы - спасает памятники от разрушения", - сказала она. Зеленцова добавила, что Институт Археологии РАН занимается фундаментальными исследованиями древних культур и реконструкцией дописьменной истории народов, населявших территорию нашей страны.

https://ria.ru/20250728/kollektsionery-2031818322.html

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

российская академия наук