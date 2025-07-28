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Боец: ВСУ бежали из Зеленого Гая, оставив оборудованные укрепления
Боец: ВСУ бежали из Зеленого Гая, оставив оборудованные укрепления - РИА Новости, 28.07.2025
Боец: ВСУ бежали из Зеленого Гая, оставив оборудованные укрепления
Украинские военные, отступая, бежали из недавно освобожденного Зеленого Гая в ДНР, оставив оборудованные укрепления и большие запасы боекомплекта (БК),... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T05:16:00+03:00
2025-07-28T05:16:00+03:00
2025-07-28T05:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
днепропетровская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Украинские военные, отступая, бежали из недавно освобожденного Зеленого Гая в ДНР, оставив оборудованные укрепления и большие запасы боекомплекта (БК), рассказал РИА Новости боец 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск "Восток" с позывным "Восток". Минобороны России 26 июля сообщило об освобождении группировкой войск "Восток" населенного пункта Зеленый Гай в ДНР. ВСУ превратили Зеленый Гай в крупный опорный пункт, прикрывавший подступы к административной границе с Днепропетровской областью, отметило МО. В ходе боя украинские формирования понесли потери и были вынуждены отступить, уточнило министерство. "Противник сам по себе вел (себя - ред.) трусливо. Проявлялось это в том, что они начали откатываться, бросать позиции. Встречались случаи, когда на позиции было много БК, но противник ушел. Позиции были подготовленные. Если смотреть блиндажи, то блиндажи окопанные, замаскированные. Были случаи, когда даже бетонные сооружения были у них в блиндажах", - сказал агентству "Восток". По словам военнослужащего, отступление из таких подготовленных позиций говорит об отсутствии мотивации у украинских военных. "Мотивированный бы явно не покинул позиции там. Несмотря на обильную подготовленность, обеспечение БК, украинские военнослужащие все равно покидали свои участки", - добавил "Восток".
https://ria.ru/20250728/spetsoperatsiya-2031823091.html
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донецкая народная республика, днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Днепропетровская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Боец: ВСУ бежали из Зеленого Гая, оставив оборудованные укрепления
ВСУ оставили оборудованные укрепления и запасы БК при побеге из Зеленого Гая