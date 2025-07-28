https://ria.ru/20250728/vkks-2031853279.html

ВККС сообщила о прекращении полномочий председателя ВС Подносовой

ВККС сообщила о прекращении полномочий председателя ВС Подносовой - РИА Новости, 28.07.2025

ВККС сообщила о прекращении полномочий председателя ВС Подносовой

Высшая квалификационная коллегия судей РФ объявила о прекращении полномочий председателя Верховного суда России Ирины Подносовой, умершей на 72-м году жизни,... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T10:33:00+03:00

2025-07-28T10:33:00+03:00

2025-07-28T10:33:00+03:00

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ирина подносова

совет федерации рф

верховный суд рф

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей РФ объявила о прекращении полномочий председателя Верховного суда России Ирины Подносовой, умершей на 72-м году жизни, сообщается на сайте коллегии. "ВККС РФ прекратила полномочия судьи, председателя Верховного суда Российской Федерации Подносовой И.Л. на основании подпункта 10 пункта 1 статьи 14 Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации", - говорится в сообщении. В ближайшее время ВККС должна объявить о поиске нового кандидата на вакантное место. Согласно закону "О статусе судей", кандидат должен быть старше 35 лет, иметь высшее юридическое образование и не менее 10 лет стажа по профессии. У него не должно быть судимостей, вида на жительство в других странах, болезней, приводящих к нетрудоспособности, хронических и затяжных психических расстройств. Если кандидат ранее не работал судьей, ему предстоит сдать квалификационный экзамен на должность судьи (этого не требуется обладателям ученой степени или звания "Заслуженный юрист РФ"). Помимо подтверждающих документов кандидатам необходимо предоставить ВККС характеристики с работы, сведения о доходах, результаты медицинского освидетельствования. В случае положительного решения ВККС выдает кандидату рекомендацию и предоставляет заключение президенту РФ. Далее проверка идет уже в президентской комиссии по кадрам. Если и там все проходит гладко, кандидатуру выносят на утверждение Совета Федерации.

https://ria.ru/20250722/podnosova-2030637650.html

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россия, ирина подносова, совет федерации рф, верховный суд рф