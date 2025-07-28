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Эрдоган заявил о готовности принять у себя встречу Путина и Зеленского
Эрдоган заявил о готовности принять у себя встречу Путина и Зеленского - РИА Новости, 28.07.2025
Эрдоган заявил о готовности принять у себя встречу Путина и Зеленского
Турция готова принять у себя возможную встречу президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским, заявил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T18:54:00+03:00
2025-07-28T18:54:00+03:00
2025-07-28T18:54:00+03:00
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СТАМБУЛ, 27 июл - РИА Новости. Турция готова принять у себя возможную встречу президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским, заявил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Эрдоган желает ускорить организацию возможной встречи Путина с Зеленским в Стамбуле. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности встречи Путина и Зеленского до конца августа, заявил, что вряд ли возможно за 30 дней проделать такую сложную предварительную работу. "Мы верим, что эта война должна уже закончиться. Я при каждой возможности подчеркиваю нашу готовность принять на нашей территории встречу на уровне лидеров. Искреннее желание Турции таково: так же как ранее был организован переговорный стол в Стамбуле, так и в недалеком будущем стол, за которым обсудят мир, будет организован в Турции, и в этой кровавой войне будет поставлена точка", - заявил Эрдоган, выступая после заседания кабинета министров. В мнившую пятницу Эрдоган заявил, что планирует обсудить с президентом США Дональдом Трампом и Путиным их возможную встречу в Стамбуле.
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в мире, турция, стамбул, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, владимир зеленский
В мире, Турция, Стамбул, Россия, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Зеленский
Эрдоган заявил о готовности принять у себя встречу Путина и Зеленского
Эрдоган заявил о готовности принять у себя возможную встречу Путина и Зеленского