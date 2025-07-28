https://ria.ru/20250728/trevoga-2031817522.html
В 2 областях Украины объявили воздушную тревогу
В 2 областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 28.07.2025
В 2 областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Ровненской и Волынской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T02:29:00+03:00
2025-07-28T02:29:00+03:00
2025-07-28T02:29:00+03:00
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Ровненской и Волынской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, тревога в Ровненской области была объявлена 0.24 мск, в Волынской – в 1.52 мск. Тревога продолжает действовать в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Черниговской, Кировоградской, Сумской и Днепропетровской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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украина, россия, волынская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Волынская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В 2 областях Украины объявили воздушную тревогу
В Ровенской и Волынской областях Украины объявили воздушную тревогу