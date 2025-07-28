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"Россия угрожает". В США объяснили заявления Трампа о Путине - РИА Новости, 28.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:35 28.07.2025 (обновлено: 20:38 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/tramp-2032025970.html
"Россия угрожает". В США объяснили заявления Трампа о Путине
"Россия угрожает". В США объяснили заявления Трампа о Путине - РИА Новости, 28.07.2025
"Россия угрожает". В США объяснили заявления Трампа о Путине
Глава Белого дома Дональд Трамп выражает недовольство по отношению к России, чтобы Европа более охотно соглашалась заключать выгодные для США торговые сделки,... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T20:35:00+03:00
2025-07-28T20:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
урсула фон дер ляйен
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Глава Белого дома Дональд Трамп выражает недовольство по отношению к России, чтобы Европа более охотно соглашалась заключать выгодные для США торговые сделки, заявил отставной американский полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X."Это соглашение объясняет, почему недовольство Трампа по отношению к России растет. На самом деле, конфронтация Трампа с Россией по поводу Украины — это цена, которую Вашингтон охотно платит за капитуляцию Европы перед требованиями Трампа по торговле. Конфронтация Вашингтона с Москвой усиливает влияние глобалистской элиты на европейских лидеров и подкрепляет ложь о том, что Россия угрожает Европе", — написал он.По его словам, эта договоренность "ставит Вашингтон на путь столкновения с Москвой, к которому вооруженные силы США не готовы".Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие.Ранее сегодня американский лидер заявил, что уже не слишком заинтересован во встрече с Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования на Украине, и намерен сократить срок достижения перемирия с 50 до 10-12 дней. По словам Трампа, он не ожидал, что ситуация на Украине будет развиваться таким образом, и надеялся достичь соглашения. При этом глава Белого дома все еще допускает такую возможность.Трамп после телефонного разговора двух лидеров 3 июля заявил о недовольстве положением дел в урегулировании на Украине и выразил мнение, что во время разговора с Путиным не смог достичь прогресса. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера об отсутствии прогресса по Украине, сказал, что Москва внимательно относится ко всем заявлениям Трампа.
https://ria.ru/20250728/ssha-2032020583.html
https://ria.ru/20250728/tramp-2032011280.html
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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз
"Россия угрожает". В США объяснили заявления Трампа о Путине

Макгрегор: Трамп выражает недовольство Путиным ради торговых сделок с Европой

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Глава Белого дома Дональд Трамп выражает недовольство по отношению к России, чтобы Европа более охотно соглашалась заключать выгодные для США торговые сделки, заявил отставной американский полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X.
"Это соглашение объясняет, почему недовольство Трампа по отношению к России растет. На самом деле, конфронтация Трампа с Россией по поводу Украины — это цена, которую Вашингтон охотно платит за капитуляцию Европы перед требованиями Трампа по торговле. Конфронтация Вашингтона с Москвой усиливает влияние глобалистской элиты на европейских лидеров и подкрепляет ложь о том, что Россия угрожает Европе", — написал он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Bloomberg сообщил о тревожном сигнале Путину со стороны США
Вчера, 19:46
По его словам, эта договоренность "ставит Вашингтон на путь столкновения с Москвой, к которому вооруженные силы США не готовы".
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Трамп не хотел бы использовать слово "ложь" в отношении заявлений Путина
Вчера, 18:45
Ранее сегодня американский лидер заявил, что уже не слишком заинтересован во встрече с Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования на Украине, и намерен сократить срок достижения перемирия с 50 до 10-12 дней. По словам Трампа, он не ожидал, что ситуация на Украине будет развиваться таким образом, и надеялся достичь соглашения. При этом глава Белого дома все еще допускает такую возможность.
Трамп после телефонного разговора двух лидеров 3 июля заявил о недовольстве положением дел в урегулировании на Украине и выразил мнение, что во время разговора с Путиным не смог достичь прогресса. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера об отсутствии прогресса по Украине, сказал, что Москва внимательно относится ко всем заявлениям Трампа.
Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в гольф-клубе Trump Turnberry в Шотландии - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
На Западе задались вопросом после нового выпада Трампа в адрес России
Вчера, 16:42
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампВладимир ПутинУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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