"Россия угрожает". В США объяснили заявления Трампа о Путине
Макгрегор: Трамп выражает недовольство Путиным ради торговых сделок с Европой
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Глава Белого дома Дональд Трамп выражает недовольство по отношению к России, чтобы Европа более охотно соглашалась заключать выгодные для США торговые сделки, заявил отставной американский полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X.
"Это соглашение объясняет, почему недовольство Трампа по отношению к России растет. На самом деле, конфронтация Трампа с Россией по поводу Украины — это цена, которую Вашингтон охотно платит за капитуляцию Европы перед требованиями Трампа по торговле. Конфронтация Вашингтона с Москвой усиливает влияние глобалистской элиты на европейских лидеров и подкрепляет ложь о том, что Россия угрожает Европе", — написал он.
По его словам, эта договоренность "ставит Вашингтон на путь столкновения с Москвой, к которому вооруженные силы США не готовы".
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие.
Ранее сегодня американский лидер заявил, что уже не слишком заинтересован во встрече с Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования на Украине, и намерен сократить срок достижения перемирия с 50 до 10-12 дней. По словам Трампа, он не ожидал, что ситуация на Украине будет развиваться таким образом, и надеялся достичь соглашения. При этом глава Белого дома все еще допускает такую возможность.
Трамп после телефонного разговора двух лидеров 3 июля заявил о недовольстве положением дел в урегулировании на Украине и выразил мнение, что во время разговора с Путиным не смог достичь прогресса. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера об отсутствии прогресса по Украине, сказал, что Москва внимательно относится ко всем заявлениям Трампа.