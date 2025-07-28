https://ria.ru/20250728/tramp-2032025970.html

"Россия угрожает". В США объяснили заявления Трампа о Путине

"Россия угрожает". В США объяснили заявления Трампа о Путине - РИА Новости, 28.07.2025

"Россия угрожает". В США объяснили заявления Трампа о Путине

Глава Белого дома Дональд Трамп выражает недовольство по отношению к России, чтобы Европа более охотно соглашалась заключать выгодные для США торговые сделки,... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T20:35:00+03:00

2025-07-28T20:35:00+03:00

2025-07-28T20:38:00+03:00

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Глава Белого дома Дональд Трамп выражает недовольство по отношению к России, чтобы Европа более охотно соглашалась заключать выгодные для США торговые сделки, заявил отставной американский полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X."Это соглашение объясняет, почему недовольство Трампа по отношению к России растет. На самом деле, конфронтация Трампа с Россией по поводу Украины — это цена, которую Вашингтон охотно платит за капитуляцию Европы перед требованиями Трампа по торговле. Конфронтация Вашингтона с Москвой усиливает влияние глобалистской элиты на европейских лидеров и подкрепляет ложь о том, что Россия угрожает Европе", — написал он.По его словам, эта договоренность "ставит Вашингтон на путь столкновения с Москвой, к которому вооруженные силы США не готовы".Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие.Ранее сегодня американский лидер заявил, что уже не слишком заинтересован во встрече с Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования на Украине, и намерен сократить срок достижения перемирия с 50 до 10-12 дней. По словам Трампа, он не ожидал, что ситуация на Украине будет развиваться таким образом, и надеялся достичь соглашения. При этом глава Белого дома все еще допускает такую возможность.Трамп после телефонного разговора двух лидеров 3 июля заявил о недовольстве положением дел в урегулировании на Украине и выразил мнение, что во время разговора с Путиным не смог достичь прогресса. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера об отсутствии прогресса по Украине, сказал, что Москва внимательно относится ко всем заявлениям Трампа.

https://ria.ru/20250728/ssha-2032020583.html

https://ria.ru/20250728/tramp-2032011280.html

https://ria.ru/20250728/guardian-2031982572.html

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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз