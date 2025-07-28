Трамп рассказал, когда прекратил общение с Эпштейном
Трамп перестал общаться с Эпштейном после того, как тот переманил его персонал
© AP Photo / Christopher FurlongПрезидент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в гольф-клубе Trump Turnberry в Шотландии
© AP Photo / Christopher Furlong
Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в гольф-клубе Trump Turnberry в Шотландии
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ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, комментируя обвинения в связях со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном, заявил в понедельник, что прекратил с ним общение, когда тот переманил его сотрудников.
"Но годами я не разговаривал с Джеффри Эпштейном. Я не разговаривал, потому что он совершил нечто неподобающее. Он нанял помощников, и я сказал: "Никогда больше так не делай". Он украл людей, которые у меня работают. Я сказал: "Никогда больше так не делай". Он снова это сделал, и я выгнал его как персону нон грата. Я выгнал его", - заявил Трамп на пресс-конференции в Шотландии.
На фоне обвинений в том, что он якобы подарил Эпштейну нарисованный им непристойный рисунок на юбилей, Трамп заявил, что не рисует обнаженных женщин, но подтвердил, что однажды нарисовал здания Нью-Йорка для благотворительности.
Ранее в реестре судебных дел США появилась информация о подаче иска Трампом в адрес газеты Wall Street Journal и материнских компаний за клевету и оскорбления. WSJ утверждает, что 20 лет назад Трамп подарил Эпштейну на 50-летие непристойный рисунок с поздравлением.
Трамп 16 июля заявил, что обвинения в его адрес в предполагаемых связях с Эпштейном являются "новой аферой демократов". Восемнадцатого июля президент попросил генпрокурора США Пэм Бонди обнародовать стенограммы судебных заседаний по делу против Эпштейна. Для этого однако потребуется одобрение судов во Флориде и в Нью-Йорке, где велись дела против финансиста. Суд во Флориде ранее уже отказал в обнародовании документов по делу.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 годы он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что его нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством.