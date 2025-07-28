https://ria.ru/20250728/tramp-2031991774.html

В США опасаются принимать главу Тайваня из-за переговоров с КНР, пишут СМИ

В США опасаются принимать главу Тайваня из-за переговоров с КНР, пишут СМИ - РИА Новости, 28.07.2025

В США опасаются принимать главу Тайваня из-за переговоров с КНР, пишут СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает, следует ли разрешить главе администрации Тайваня Лаю Циндэ совершить в Штатах запланированную остановку, РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T17:24:00+03:00

2025-07-28T17:24:00+03:00

2025-07-28T17:24:00+03:00

в мире

китай

тайвань

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нэнси пелоси

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает, следует ли разрешить главе администрации Тайваня Лаю Циндэ совершить в Штатах запланированную остановку, поскольку опасается, что это может сорвать торговые переговоры с Китаем и возможный саммит с его председателем Си Цзиньпином, передаёт агентство Блумберг со ссылкой на источники. Как пишет агентство, Лай Циндэ планировал в августе совершить остановку в Нью-Йорке и Далласе в рамках визита в Парагвай, Гватемалу и Белиз. Источники сообщили агентству, что планирование его поездки оказалось под вопросом в конце прошлой недели, поскольку Тайвань не смог получить одобрение от своих американских коллег. "Администрация Трампа обсуждает, следует ли разрешить запланированную остановку лидера Тайваня в США на следующей неделе, поскольку растут опасения, что это может сорвать торговые переговоры с Китаем и потенциальный саммит с председателем Си Цзиньпином", - говорится в сообщении. Как сообщил агентству источник, в 2024 году Лай Циндэ уже откладывал на несколько месяцев свою транзитную поездку через Гавайи и Гуам после просьбы администрации американского экс-президента Джо Байдена подождать до окончания выборов в США. По данным источников агентства, колебания по поводу разрешения поездки через Штаты лидера Тайваня вызвали беспокойство у некоторых американских и тайваньских чиновников, поскольку они опасаются, что президент США Дональд Трамп может пойти на слишком большие уступки Китаю в своих попытках встретиться с Си Цзиньпином. Китай и США фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%, а затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина Соединенных Штатов против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в КНР - 125%. Затем стороны договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% на 90 дней с 14 мая. Таким образом, Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей. Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. После этого Китай неоднократно проводил учения вокруг острова с участием разных видов войск, включая авианосные группы, заявляя, что эти действия абсолютно законны, необходимы и разумны. Тайвань также ежегодно проводит учения, при этом укрепляя контакты с США и продолжая закупать у них оружие для укрепления обороноспособности и "защиты демократии". Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР.

https://ria.ru/20250728/sanktsii-2031990908.html

https://ria.ru/20250728/ssha-2031966910.html

https://ria.ru/20250728/kitaj-2031839388.html

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в мире, китай, тайвань, сша, дональд трамп, си цзиньпин, нэнси пелоси