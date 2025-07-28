https://ria.ru/20250728/tramp-2031847272.html

Трамп не решается уволить кого-либо в администрации, пишут СМИ

Трамп не решается уволить кого-либо в администрации, пишут СМИ - РИА Новости, 28.07.2025

Трамп не решается уволить кого-либо в администрации, пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп не решается уволить кого-либо в своей администрации, несмотря на разочарование её реакцией на слухи о предполагаемых связях... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T10:09:00+03:00

2025-07-28T10:09:00+03:00

2025-07-28T10:09:00+03:00

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не решается уволить кого-либо в своей администрации, несмотря на разочарование её реакцией на слухи о предполагаемых связях американского лидера со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источник, близкий к главе Белого дома. "Он не хочет устраивать еще больший спектакль, увольняя кого-либо", - приводит издание слова собеседника. По словам источника, разочарование Трампа стало результатом целых "недель ошибок" и отсутствия четкой стратегии у чиновников его администрации, которые недооценили степень возмущения общественности. Согласно газете, в центре этого скандала оказалась генеральный прокурор США Пэм Бонди, которая, как отмечается, считала обнародование материалов ФБР по делу Эпштейна одной из своих знаковых инициатив. В частности, позиция Бонди спровоцировала среди электората Трампа волну требований опубликовать эти материалы, добавляет Washington Post. Издание Politico 24 июля сообщало, что Трамп находится "в ярости" из-за того, что его администрация не может справиться с теориями, появляющимися по поводу его связи с Эпштейном, обвиненным в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Трамп 16 июля заявил, что обвинения в его адрес в предполагаемых связях с Эпштейном являются "новой аферой демократов". Восемнадцатого июля президент попросил генпрокурора США Пэм Бонди обнародовать стенограммы судебных заседаний по делу против Эпштейна. Для этого однако потребуется одобрение судов во Флориде и в Нью-Йорке, где велись дела против финансиста. Суд во Флориде ранее в среду уже отказал в обнародовании документов дела. В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 годы он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что его нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством.

https://ria.ru/20250728/tramp-2031828645.html

https://ria.ru/20250726/epshteyn-2031555810.html

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в мире, сша, флорида, нью-йорк (город), джеффри эпштейн, дональд трамп, фбр, politico