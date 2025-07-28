https://ria.ru/20250728/tramp-2031843500.html

WP: Трамп столкнулся с самым сложным политическим кризисом

WP: Трамп столкнулся с самым сложным политическим кризисом - РИА Новости, 28.07.2025

WP: Трамп столкнулся с самым сложным политическим кризисом

Дело Эпштейна спровоцировало самый сложный политический кризис за время второго президентского срока Дональда Трампа, пишет газета Washington Post. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T09:47:00+03:00

2025-07-28T09:47:00+03:00

2025-07-28T10:21:00+03:00

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Дело Эпштейна спровоцировало самый сложный политический кризис за время второго президентского срока Дональда Трампа, пишет газета Washington Post. "Шквал критики охватил все три ветви власти, предоставив демократам новую мощную линию атаки и оставив Трампа в затруднительном положении, чтобы справиться с самым труднопреодолимым политическим кризисом, с которым он столкнулся с момента своего возвращения в Белый дом", — говорится в статье. По мнению сотрудника Министерства юстиции при администрациях Рональда Рейгана и Джорджа Буша — старшего Стивена Зальцбурга, нынешние власти США совершенно не рассчитали накал страстей, до которого довели ситуацию. "Теперь они, похоже, впали в настоящую панику, пытаясь сменить тему", — добавил он. WP отмечает, что в течение нескольких недель после публикации материалов по делу Эпштейна и негативной реакции, которая, в отличие от предыдущих скандалов вокруг президента, никак не уходит из заголовков газет, Трамп почти каждый день разговаривает по телефону с генпрокурором Пэм Бонди. Но череда заявлений, сделанных Белым домом, не смогла утихомирить шум. Не повлияли на это ни публикация документов ФБР об убийстве активиста за права темнокожих Мартина Лютера Кинга, ни резонансное обвинение в государственной измене бывшего президента Барака Обамы. В 2019 году финансисту Джеффри Эпштейну предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации. Утверждалось, что с 2002 по 2005 год он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых принимал в резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Финансист расплачивался с ними сотнями долларов наличными, а затем поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст пострадавших зачастую не превышал 14 лет. Финансисту грозило до 40 лет тюрьмы.В начале июля 2019-го суд Манхэттена в Нью-Йорке отказал Эпштейну в выходе под залог и оставил его под стражей. В конце того же месяца стало известно, что его нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он умер. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством. При этом в СМИ давно распространяются конспирологические теории о его смерти, связанные в том числе с тем, что из записей камер наблюдения в день смерти Эпштейна якобы вырезали пару минут. В середине июля Трамп заявил, что обвинения в его адрес в предполагаемых связях с Эпштейном — это "новая афера демократов". Он также попросил генпрокурора обнародовать стенограммы судебных заседаний по делу Эпштейна. Но на это требуется разрешение судов во Флориде и Нью-Йорке, где велись дела против финансиста. Суд во Флориде уже отказал.

https://ria.ru/20250728/tramp-2031828645.html

https://ria.ru/20250727/tramp-2031792300.html

https://ria.ru/20250727/mask-2030852457.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, нью-йорк (город), флорида, джеффри эпштейн, дональд трамп, рональд рейган, фбр