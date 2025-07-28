https://ria.ru/20250728/ssha-2032024536.html
Мерц прокомментировал введение 15-ти процентной пошлины США на экспорт
Мерц прокомментировал введение 15-ти процентной пошлины США на экспорт - РИА Новости, 28.07.2025
Мерц прокомментировал введение 15-ти процентной пошлины США на экспорт
Несмотря на соглашение ЕС в США, введение 15-процентной пошлины на экспорт нанесет значительный ущерб немецкой экономике, заявил канцлер Германии Фрдрих Мерц во РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T20:21:00+03:00
2025-07-28T20:21:00+03:00
2025-07-28T20:21:00+03:00
в мире
сша
германия
берлин (город)
урсула фон дер ляйен
дональд трамп
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028514384_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_8df321c4f39879e4678fa6e65d950dac.jpg
БЕРЛИН, 28 июл - РИА Новости. Несмотря на соглашение ЕС в США, введение 15-процентной пошлины на экспорт нанесет значительный ущерб немецкой экономике, заявил канцлер Германии Фрдрих Мерц во время пресс-конференции в Берлине. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. "Я не удовлетворен этим результатом в смысле "всё хорошо как оно есть". Я лишь констатирую: большего, исходя из начальных условий, которые у нас были с США, было явно невозможно достичь. А это, прямо говоря, означает следующее: немецкая экономика понесет значительный ущерб из-за этих пошлин", - сказал Мерц. Пресс-конференция транслировалась на сайте немецкого кабмина. Канцлер отметил, что он заранее ожидал "асимметричное" соглашение, а страны ЕС, при необходимости, готовы были "вступить в более серьезный конфликт" с США по вопросам торговой политики. "Пошлины, которые выдвигались до сих пор, были местами в два раза выше, чем те, которые были согласованы в Шотландии. Но я совершенно ясно осознаю, что пошлины, которые теперь остаются - а это в первую очередь 15% по сравнению с нулевыми процентами на импорт в Европейский союз - представляют собой значительную нагрузку для ориентированной на экспорт экономики Федеративной Республики Германия", - пояснил Мерц. Он выразил уверенность, что последствия этой торговой политики станут заметны и в самих США, а пошлины в дальнейшем приведут не только к росту инфляции, но и в целом негативно скажутся на трансатлантической торговле. "Эти пошлины, по моему глубокому убеждению, не соответствуют интересам Соединенных Штатов Америки", - добавил Мерц. Трамп ранее, 12 июля, говорил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные тарифы останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии, отмечалось, что США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам, если ЕС захочет повысить свои тарифы на американские товары. Фон дер Ляйен в тот же день сделала заявление, что ЕС продолжит переговоры с Соединенными Штатами, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.
https://ria.ru/20250728/stavka-2031989265.html
https://ria.ru/20250227/germanija-2001897507.html
сша
германия
берлин (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028514384_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b40a12e258436007075db64724df1243.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, германия, берлин (город), урсула фон дер ляйен, дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия
В мире, США, Германия, Берлин (город), Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, Евросоюз, Еврокомиссия
Мерц прокомментировал введение 15-ти процентной пошлины США на экспорт
Мерц: введение США 15-ти процентной пошлины нанесет ущерб экономике Германии
БЕРЛИН, 28 июл - РИА Новости. Несмотря на соглашение ЕС в США, введение 15-процентной пошлины на экспорт нанесет значительный ущерб немецкой экономике, заявил канцлер Германии Фрдрих Мерц во время пресс-конференции в Берлине.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
и американский президент Дональд Трамп
27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС
в США
теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие.
"Я не удовлетворен этим результатом в смысле "всё хорошо как оно есть". Я лишь констатирую: большего, исходя из начальных условий, которые у нас были с США, было явно невозможно достичь. А это, прямо говоря, означает следующее: немецкая экономика понесет значительный ущерб из-за этих пошлин", - сказал Мерц. Пресс-конференция транслировалась на сайте немецкого кабмина.
Канцлер отметил, что он заранее ожидал "асимметричное" соглашение, а страны ЕС, при необходимости, готовы были "вступить в более серьезный конфликт" с США по вопросам торговой политики.
"Пошлины, которые выдвигались до сих пор, были местами в два раза выше, чем те, которые были согласованы в Шотландии
. Но я совершенно ясно осознаю, что пошлины, которые теперь остаются - а это в первую очередь 15% по сравнению с нулевыми процентами на импорт в Европейский союз - представляют собой значительную нагрузку для ориентированной на экспорт экономики Федеративной Республики Германия", - пояснил Мерц.
Он выразил уверенность, что последствия этой торговой политики станут заметны и в самих США, а пошлины в дальнейшем приведут не только к росту инфляции, но и в целом негативно скажутся на трансатлантической торговле.
"Эти пошлины, по моему глубокому убеждению, не соответствуют интересам Соединенных Штатов Америки", - добавил Мерц.
Трамп ранее, 12 июля, говорил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные тарифы останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии, отмечалось, что США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам, если ЕС захочет повысить свои тарифы на американские товары. Фон дер Ляйен в тот же день сделала заявление, что ЕС продолжит переговоры с Соединенными Штатами, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.