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Американский торгпред оценил вероятность встречи США и КНР на высшем уровне
Американский торгпред оценил вероятность встречи США и КНР на высшем уровне - РИА Новости, 28.07.2025
Американский торгпред оценил вероятность встречи США и КНР на высшем уровне
США и Китай проявляют взаимный интерес к проведению контактов на высшем уровне, такая встреча может состояться в скором будущем, заявил в понедельник... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T15:43:00+03:00
2025-07-28T15:43:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 28 июл – РИА Новости. США и Китай проявляют взаимный интерес к проведению контактов на высшем уровне, такая встреча может состояться в скором будущем, заявил в понедельник американский торговый представитель Джеймисон Грир."Обе стороны заинтересованы в такой встрече. У лидеров хорошие отношения, они общаются с определённой регулярностью", — сказал он в интервью телеканалу CNBC, отвечая на вопрос о возможности переговоров между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.По словам Грира, конкретной даты и места переговоров пока нет, но проведение встречи на уровне лидеров возможно в "скором будущем", и "этот вопрос определённо находится в повестке дня у обеих сторон".
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в мире, сша, китай, дональд трамп, си цзиньпин
В мире, США, Китай, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
Американский торгпред оценил вероятность встречи США и КНР на высшем уровне
Торгпред Грир: США и КНР проявили интерес к встрече на высшем уровне