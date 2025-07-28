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Американский торгпред оценил вероятность встречи США и КНР на высшем уровне - РИА Новости, 28.07.2025
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15:43 28.07.2025 (обновлено: 15:55 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/ssha-2031966910.html
Американский торгпред оценил вероятность встречи США и КНР на высшем уровне
Американский торгпред оценил вероятность встречи США и КНР на высшем уровне - РИА Новости, 28.07.2025
Американский торгпред оценил вероятность встречи США и КНР на высшем уровне
США и Китай проявляют взаимный интерес к проведению контактов на высшем уровне, такая встреча может состояться в скором будущем, заявил в понедельник... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T15:43:00+03:00
2025-07-28T15:55:00+03:00
в мире
сша
китай
дональд трамп
си цзиньпин
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ВАШИНГТОН, 28 июл – РИА Новости. США и Китай проявляют взаимный интерес к проведению контактов на высшем уровне, такая встреча может состояться в скором будущем, заявил в понедельник американский торговый представитель Джеймисон Грир."Обе стороны заинтересованы в такой встрече. У лидеров хорошие отношения, они общаются с определённой регулярностью", — сказал он в интервью телеканалу CNBC, отвечая на вопрос о возможности переговоров между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.По словам Грира, конкретной даты и места переговоров пока нет, но проведение встречи на уровне лидеров возможно в "скором будущем", и "этот вопрос определённо находится в повестке дня у обеих сторон".
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в мире, сша, китай, дональд трамп, си цзиньпин
В мире, США, Китай, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
Американский торгпред оценил вероятность встречи США и КНР на высшем уровне

Торгпред Грир: США и КНР проявили интерес к встрече на высшем уровне

© AP Photo / Mark Schiefelbein/PoolФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein/Pool
Флаги США и Китая. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 июл – РИА Новости. США и Китай проявляют взаимный интерес к проведению контактов на высшем уровне, такая встреча может состояться в скором будущем, заявил в понедельник американский торговый представитель Джеймисон Грир.
"Обе стороны заинтересованы в такой встрече. У лидеров хорошие отношения, они общаются с определённой регулярностью", — сказал он в интервью телеканалу CNBC, отвечая на вопрос о возможности переговоров между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.
По словам Грира, конкретной даты и места переговоров пока нет, но проведение встречи на уровне лидеров возможно в "скором будущем", и "этот вопрос определённо находится в повестке дня у обеих сторон".
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США очень близки к заключению торговой сделки с КНР, заявил Трамп
27 июля, 19:08
 
В миреСШАКитайДональд ТрампСи Цзиньпин
 
 
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