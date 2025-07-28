https://ria.ru/20250728/ssha-2031966910.html

Американский торгпред оценил вероятность встречи США и КНР на высшем уровне

Американский торгпред оценил вероятность встречи США и КНР на высшем уровне - РИА Новости, 28.07.2025

Американский торгпред оценил вероятность встречи США и КНР на высшем уровне

США и Китай проявляют взаимный интерес к проведению контактов на высшем уровне, такая встреча может состояться в скором будущем, заявил в понедельник... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T15:43:00+03:00

2025-07-28T15:43:00+03:00

2025-07-28T15:55:00+03:00

в мире

сша

китай

дональд трамп

си цзиньпин

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ВАШИНГТОН, 28 июл – РИА Новости. США и Китай проявляют взаимный интерес к проведению контактов на высшем уровне, такая встреча может состояться в скором будущем, заявил в понедельник американский торговый представитель Джеймисон Грир."Обе стороны заинтересованы в такой встрече. У лидеров хорошие отношения, они общаются с определённой регулярностью", — сказал он в интервью телеканалу CNBC, отвечая на вопрос о возможности переговоров между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.По словам Грира, конкретной даты и места переговоров пока нет, но проведение встречи на уровне лидеров возможно в "скором будущем", и "этот вопрос определённо находится в повестке дня у обеих сторон".

https://ria.ru/20250727/ssha-2031784345.html

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китай

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в мире, сша, китай, дональд трамп, си цзиньпин