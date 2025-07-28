В Иране объяснили, зачем США нужен Зангезурский коридор
Советник Велаяти: Зангезурский коридор нужен США для давления на РФ и Иран
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги США на фоне Капитолия
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США на фоне Капитолия. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 28 июл – РИА Новости. Вашингтон планирует использовать Зангезурский коридор для создания сухопутной блокады Москвы и Тегерана, проект этого коридора является частью плана США по замене Украины Кавказом как новым фронтом оказания давления на Россию и Иран, заявил советник верховного лидера исламской республики Али Акбар Велаяти.
Ранее посол США в Турции, спецпредставитель президента США по Сирии Томас Баррак заявил, что США готовы управлять Зангезурским транспортным коридором у границы Ирана в попытке продвинуть переговоры Баку и Еревана. Пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян заявила, что Армения не обсуждает возможность передачи третьей стороне контроля над своей территорией, связывающей Азербайджан с его нахичеванской автономией.
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"Враги Ирана, особенно мировой сионизм и США, выискивают проекты, подобные Зангезурскому коридору, в качестве прикрытия для более крупных геополитических проектов. Главная цель - ослабление оси сопротивления, обрыв связи Ирана с Кавказом и (создание - ред.) сухопутной блокады Ирана и России на юге региона", - приводит слова Велаяти агентство Tasnim.
Ранее в июле департамент информации правительства Армении опроверг опубликованное в испанском издании Periodista Digita сообщение о согласовании Ереваном, Баку и Вашингтоном меморандума о взаимопонимании по созданию Зангезурского коридора, который в документе фигурирует как "мост Трампа". По данным издания, меморандум якобы предусматривает реализацию проекта транспортного коридора протяженностью 42 километра, который пройдет через Сюникскую область Армении. Онлайн-ресурс утверждает, что Армения, согласно меморандуму, сохраняет суверенитет над указанным регионом, однако транспортный коридор будет эксплуатироваться частной американской компанией, получившей соответствующую лицензию.
Азербайджан настаивает на прокладке так называемого Зангезурского транспортного коридора, чтобы связать свою основную территорию с Нахичеванью через армянский Сюник. В Ереване не согласны с идеей коридора и готовы открыть для Азербайджана дорогу, находящуюся под суверенитетом Армении. В августе 2024 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за скорейшее заключение мирного договора между Ереваном и Баку и разблокирование коммуникаций через Сюникскую область Армении.