Специалисты из Москвы помогут семьям жертв крушения Ан-24 в Приамурье
Специалисты института Сербского помогут семьям погибших в крушении Ан-24
© Фото : Восточно-Сибирская транспортная прокуратураМесто крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
© Фото : Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июл - РИА Новости. Специалисты института имени Владимира Сербского из Москвы будут помогать родственникам погибших в крушении Ан-24 в Амурской области, сообщает правительство региона.
Помощь родственникам и ход работ по ликвидации последствий крушения обсудили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством губернатора Амурской области Василия Орлова.
"Сегодня в Тынду прибыли специалисты института имени Владимира Сербского, чтобы помогать родственникам погибших в крушении", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения региона Светланы Леонтьевой.
По данным правительства, на вечер 27 июля в Тынде находились родственники 33 пассажиров, большая часть из них постоянно проживают в городе. Иногородних разместили в гостиницах. Психологи работают со всеми. Также семьям помогают решать возникающие проблемы кураторы.
Отмечается, что количество звонков от родственников на горячую линию МЧС России сократилось. В Тынде с семьями провели встречу, где специалисты сообщили людям всю необходимую информацию и ответили на вопросы. Часть родственников вечером 27 июля уже уехала из города наземным транспортом, для тех, кто планирует покинуть город самолетом, организуют отдельный борт.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился 24 июля при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружены в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту находились 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
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