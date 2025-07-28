На юго-западе Сомали вспыхнули ожесточенные бои
Garowe: в городе Белед-Хаво на юго-западе Сомали вспыхнули ожесточенные бои
© AP Photo / Farah Abdi WarsamehПолицейский в Сомали
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
Полицейский в Сомали. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Ожесточенные бои вспыхнули между силами непризнанного автономного региона Джубаленд и федеральных войск Сомали в городе Белед-Хаво на юго-западе страны, сообщает издание Garowe со ссылкой на местные источники.
"В городе Белед-Хаво вновь вспыхнули ожесточенные столкновения между войсками Джубаленда и федеральным правительством Сомали", - пишет издание.
Отмечается, что самый ожесточенный за всё время противостояния сил конфликт разгорелся в понедельник у окраин города и британского военного лагеря, который служит базой федерального правительства. Кроме того, сообщается, что линии коммуникаций в регионе были повреждены.
В декабре 2024 года Сомали вывела войска из автономии Джубаленд на юго-западе страны, понеся серьезные потери в столкновениях с местными боевиками. Изначально федеральное правительство Сомали ввело войска в Джубаленд после переизбрания его лидера Ахмеда Ислама Мохамеда Мадобе на четвертый срок. Позднее суд Могадишо выдал ордер на арест Мадобе по обвинению в государственной измене. На этом фоне Джубаленд не признал поправки, внесенные в конституцию Сомали в марте 2024 года, и разорвал отношения с федеральным правительством.
Сомали перестало существовать как единое государство в 1991 году с падением диктаторского режима Сиада Барре. Единственной законной властью в стране международное сообщество признает федеральное правительство, которое контролирует столичный город Могадишо и ряд других районов. Остальные части Сомали находятся под контролем непризнанных государственных образований или являются самоуправляемыми территориями. В частности, в северной части страны расположена непризнанная Республика Сомалиленд, которую международное сообщество считает частью Федеративной Республики Сомали, а в восточной - регион Пунтленд, который заявил об автономии в 1998 году.