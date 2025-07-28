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На юго-западе Сомали вспыхнули ожесточенные бои - РИА Новости, 28.07.2025
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17:36 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/somali-2031995319.html
На юго-западе Сомали вспыхнули ожесточенные бои
На юго-западе Сомали вспыхнули ожесточенные бои - РИА Новости, 28.07.2025
На юго-западе Сомали вспыхнули ожесточенные бои
Ожесточенные бои вспыхнули между силами непризнанного автономного региона Джубаленд и федеральных войск Сомали в городе Белед-Хаво на юго-западе страны,... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T17:36:00+03:00
2025-07-28T17:36:00+03:00
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Ожесточенные бои вспыхнули между силами непризнанного автономного региона Джубаленд и федеральных войск Сомали в городе Белед-Хаво на юго-западе страны, сообщает издание Garowe со ссылкой на местные источники. "В городе Белед-Хаво вновь вспыхнули ожесточенные столкновения между войсками Джубаленда и федеральным правительством Сомали", - пишет издание. Отмечается, что самый ожесточенный за всё время противостояния сил конфликт разгорелся в понедельник у окраин города и британского военного лагеря, который служит базой федерального правительства. Кроме того, сообщается, что линии коммуникаций в регионе были повреждены. В декабре 2024 года Сомали вывела войска из автономии Джубаленд на юго-западе страны, понеся серьезные потери в столкновениях с местными боевиками. Изначально федеральное правительство Сомали ввело войска в Джубаленд после переизбрания его лидера Ахмеда Ислама Мохамеда Мадобе на четвертый срок. Позднее суд Могадишо выдал ордер на арест Мадобе по обвинению в государственной измене. На этом фоне Джубаленд не признал поправки, внесенные в конституцию Сомали в марте 2024 года, и разорвал отношения с федеральным правительством. Сомали перестало существовать как единое государство в 1991 году с падением диктаторского режима Сиада Барре. Единственной законной властью в стране международное сообщество признает федеральное правительство, которое контролирует столичный город Могадишо и ряд других районов. Остальные части Сомали находятся под контролем непризнанных государственных образований или являются самоуправляемыми территориями. В частности, в северной части страны расположена непризнанная Республика Сомалиленд, которую международное сообщество считает частью Федеративной Республики Сомали, а в восточной - регион Пунтленд, который заявил об автономии в 1998 году.
https://ria.ru/20250728/tailand-2031899950.html
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в мире, сомали, могадишо, пунтленд
В мире, Сомали, Могадишо, Пунтленд
На юго-западе Сомали вспыхнули ожесточенные бои

Garowe: в городе Белед-Хаво на юго-западе Сомали вспыхнули ожесточенные бои

© AP Photo / Farah Abdi WarsamehПолицейский в Сомали
Полицейский в Сомали - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
Полицейский в Сомали. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Ожесточенные бои вспыхнули между силами непризнанного автономного региона Джубаленд и федеральных войск Сомали в городе Белед-Хаво на юго-западе страны, сообщает издание Garowe со ссылкой на местные источники.
"В городе Белед-Хаво вновь вспыхнули ожесточенные столкновения между войсками Джубаленда и федеральным правительством Сомали", - пишет издание.
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Отмечается, что самый ожесточенный за всё время противостояния сил конфликт разгорелся в понедельник у окраин города и британского военного лагеря, который служит базой федерального правительства. Кроме того, сообщается, что линии коммуникаций в регионе были повреждены.
В декабре 2024 года Сомали вывела войска из автономии Джубаленд на юго-западе страны, понеся серьезные потери в столкновениях с местными боевиками. Изначально федеральное правительство Сомали ввело войска в Джубаленд после переизбрания его лидера Ахмеда Ислама Мохамеда Мадобе на четвертый срок. Позднее суд Могадишо выдал ордер на арест Мадобе по обвинению в государственной измене. На этом фоне Джубаленд не признал поправки, внесенные в конституцию Сомали в марте 2024 года, и разорвал отношения с федеральным правительством.
Сомали перестало существовать как единое государство в 1991 году с падением диктаторского режима Сиада Барре. Единственной законной властью в стране международное сообщество признает федеральное правительство, которое контролирует столичный город Могадишо и ряд других районов. Остальные части Сомали находятся под контролем непризнанных государственных образований или являются самоуправляемыми территориями. В частности, в северной части страны расположена непризнанная Республика Сомалиленд, которую международное сообщество считает частью Федеративной Республики Сомали, а в восточной - регион Пунтленд, который заявил об автономии в 1998 году.
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