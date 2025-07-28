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Полярные дыры появились на Солнце впервые за несколько лет - РИА Новости, 28.07.2025
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Наука
 
14:07 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/solntse-2031933324.html
Полярные дыры появились на Солнце впервые за несколько лет
Полярные дыры появились на Солнце впервые за несколько лет - РИА Новости, 28.07.2025
Полярные дыры появились на Солнце впервые за несколько лет
Полярные корональные дыры появились на Солнце впервые за несколько лет, они могут просуществовать гораздо дольше обычных, сообщили в Лаборатории солнечной... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T14:07:00+03:00
2025-07-28T14:07:00+03:00
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Полярные корональные дыры появились на Солнце впервые за несколько лет, они могут просуществовать гораздо дольше обычных, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "На Солнце началось активное формирование полярных корональных дыр. Эти структуры практически исчезли на звезде ещё в 2021-2022 годах и за прошедшую неделю начали возвращаться, судя по получаемым из космоса снимкам", - говорится в Telegram-канале лаборатории. Отмечается, что внешне они очень похожи на обычные корональные дыры, но имеют исключительно продолжительные времена жизни. В отличие от обычных дыр, срок жизни которых, как правило, не превышают 2-3 месяцев, полярная дыра, однажды появившись, может наблюдаться на одном и том же месте несколько лет, пояснили учёные. Ранее пролетавшие над полярными дырами аппараты обнаружили в них особо быстрые потоки солнечного ветра. Эти потоки бьют "вверх" и "вниз", в зависимости от полюса, а не в сторону планет, поэтому и для Земли угрозы не представляют. Современная физика, как рассказали в лаборатории, связывает формирование полярных дыр с процессами ослабления солнечной активности. Этим же объясняется их отсутствие в последние несколько лет - они были просто разрушены из-за прохождения звездой пика активности в 2023-2024 годах. "В настоящий момент, судя по снимкам, сформирована северная корональная дыра. Около южного полюса Солнца наблюдается заметное снижение яркости излучения, свидетельствующее о том, что эти процессы начались и тут. В течение месяца ожидается, что здесь появится вторая дыра. После этого, если эти структуры не будут разрушены крупным всплеском активности, они станут привычной частью солнечных изображений на следующие 6-8 лет", - добавили учёные.
https://ria.ru/20250723/bogachev-2030769854.html
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Наука, Земля, Российская академия наук, Космос - РИА Наука
Полярные дыры появились на Солнце впервые за несколько лет

ИКИ РАН: полярные корональные дыры появились на Солнце впервые за несколько лет

© Фото : Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАНПолярная корональная дыра на Солнце
Полярная корональная дыра на Солнце - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Фото : Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
Полярная корональная дыра на Солнце
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Полярные корональные дыры появились на Солнце впервые за несколько лет, они могут просуществовать гораздо дольше обычных, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"На Солнце началось активное формирование полярных корональных дыр. Эти структуры практически исчезли на звезде ещё в 2021-2022 годах и за прошедшую неделю начали возвращаться, судя по получаемым из космоса снимкам", - говорится в Telegram-канале лаборатории.
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Отмечается, что внешне они очень похожи на обычные корональные дыры, но имеют исключительно продолжительные времена жизни. В отличие от обычных дыр, срок жизни которых, как правило, не превышают 2-3 месяцев, полярная дыра, однажды появившись, может наблюдаться на одном и том же месте несколько лет, пояснили учёные.
Ранее пролетавшие над полярными дырами аппараты обнаружили в них особо быстрые потоки солнечного ветра. Эти потоки бьют "вверх" и "вниз", в зависимости от полюса, а не в сторону планет, поэтому и для Земли угрозы не представляют.
Современная физика, как рассказали в лаборатории, связывает формирование полярных дыр с процессами ослабления солнечной активности. Этим же объясняется их отсутствие в последние несколько лет - они были просто разрушены из-за прохождения звездой пика активности в 2023-2024 годах.
"В настоящий момент, судя по снимкам, сформирована северная корональная дыра. Около южного полюса Солнца наблюдается заметное снижение яркости излучения, свидетельствующее о том, что эти процессы начались и тут. В течение месяца ожидается, что здесь появится вторая дыра. После этого, если эти структуры не будут разрушены крупным всплеском активности, они станут привычной частью солнечных изображений на следующие 6-8 лет", - добавили учёные.
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