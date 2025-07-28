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В сибирских аэропортах задерживаются несколько рейсов - РИА Новости, 28.07.2025
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08:40 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/sibir-2031835264.html
В сибирских аэропортах задерживаются несколько рейсов
В сибирских аэропортах задерживаются несколько рейсов - РИА Новости, 28.07.2025
В сибирских аэропортах задерживаются несколько рейсов
Более 1 тысячи человек в аэропортах Горно-Алтайска, Кемерово, Новосибирска, Омска и Томска в понедельник ожидают своих рейсов, которые задерживаются в связи с... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T08:40:00+03:00
2025-07-28T08:40:00+03:00
горно-алтайск
кемерово
омск
западно-сибирская транспортная прокуратура
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 28 июл - РИА Новости. Более 1 тысячи человек в аэропортах Горно-Алтайска, Кемерово, Новосибирска, Омска и Томска в понедельник ожидают своих рейсов, которые задерживаются в связи с поздним прибытием самолетов, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. "В международном аэропорту Новосибирск имени А.И. Покрышкина по причине позднего прибытия воздушного судна задержаны рейсы авиакомпании "Икар" на Пхукет (Таиланд). Вылета ожидают свыше 430 пассажиров, из них 71 ребенок", - говорится в сообщении надзорного ведомства. В аэропорту Горно-Алтайска по причине позднего прибытия самолета задержано выполнение рейса авиакомпании "Северный ветер" в Казань. В настоящее время 170 пассажиров, из них шесть детей, ожидают посадки на борт. В аэропорту Кемерово по причине позднего прибытия воздушного судна объявлена задержка отправления рейса авиакомпании "Северный ветер" в Санкт-Петербург, ожидают посадки на борт 167 пассажиров, из них восемь детей. В аэропорту Томска по аналогичной причине задерживается выполнение рейса авиакомпании "Северный ветер" в Санкт-Петербург. Вылета ожидают свыше 170 пассажиров, из них 21 несовершеннолетний. В аэропорту Омска по причине позднего прибытия самолета объявлена задержка авиарейса перевозчика "Россия" в Сочи, своего рейса ожидают свыше 155 пассажиров, из них 28 детей. "Горно-Алтайской, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской транспортными прокуратурами осуществляются надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса", - заявили в транспортной прокуратуре.
https://ria.ru/20250728/aeroflot-2031830098.html
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горно-алтайск, кемерово, омск, западно-сибирская транспортная прокуратура, происшествия
Горно-Алтайск, Кемерово, Омск, Западно-Сибирская транспортная прокуратура, Происшествия
В сибирских аэропортах задерживаются несколько рейсов

В сибирских аэропортах более тысячи человек ждут задержанные рейсы

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 28 июл - РИА Новости. Более 1 тысячи человек в аэропортах Горно-Алтайска, Кемерово, Новосибирска, Омска и Томска в понедельник ожидают своих рейсов, которые задерживаются в связи с поздним прибытием самолетов, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
"В международном аэропорту Новосибирск имени А.И. Покрышкина по причине позднего прибытия воздушного судна задержаны рейсы авиакомпании "Икар" на Пхукет (Таиланд). Вылета ожидают свыше 430 пассажиров, из них 71 ребенок", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
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08:00
В аэропорту Горно-Алтайска по причине позднего прибытия самолета задержано выполнение рейса авиакомпании "Северный ветер" в Казань. В настоящее время 170 пассажиров, из них шесть детей, ожидают посадки на борт.
В аэропорту Кемерово по причине позднего прибытия воздушного судна объявлена задержка отправления рейса авиакомпании "Северный ветер" в Санкт-Петербург, ожидают посадки на борт 167 пассажиров, из них восемь детей. В аэропорту Томска по аналогичной причине задерживается выполнение рейса авиакомпании "Северный ветер" в Санкт-Петербург. Вылета ожидают свыше 170 пассажиров, из них 21 несовершеннолетний.
В аэропорту Омска по причине позднего прибытия самолета объявлена задержка авиарейса перевозчика "Россия" в Сочи, своего рейса ожидают свыше 155 пассажиров, из них 28 детей.
"Горно-Алтайской, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской транспортными прокуратурами осуществляются надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса", - заявили в транспортной прокуратуре.
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Горно-АлтайскКемеровоОмскЗападно-Сибирская транспортная прокуратураПроисшествия
 
 
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