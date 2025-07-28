https://ria.ru/20250728/shturm-2031823824.html

Штурм Зеленого Гая длился две недели, рассказал боец

Штурм Зеленого Гая длился две недели, рассказал боец - РИА Новости, 28.07.2025

Штурм Зеленого Гая длился две недели, рассказал боец

Штурм недавно освобожденного населенного пункта Зеленый Гай в ДНР продолжался две недели, рассказал РИА Новости боец 36-й гвардейской мотострелковой бригады... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T05:17:00+03:00

2025-07-28T05:17:00+03:00

2025-07-28T11:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

днепропетровская область

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 28 июл — РИА Новости. Штурм недавно освобожденного населенного пункта Зеленый Гай в ДНР продолжался две недели, рассказал РИА Новости боец 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск "Восток" с позывным Череп. Минобороны России 26 июля сообщило об освобождении группировкой войск "Восток" населенного пункта Зеленый Гай в ДНР. ВСУ превратили Зеленый Гай в крупный опорный пункт, прикрывавший подступы к административной границе с Днепропетровской областью, отметило МО. В ходе боя украинские формирования понесли потери и были вынуждены отступить, уточнило министерство. "Населенный пункт Зеленый Гай был освобожден. Две недели сопротивление было. В подвалах они стараются убежать сами. К нам навстречу бегут, сдаются, но (в случае. — Прим. ред.), если в блиндажах сидят, они уже до последнего сидят", — сказал собеседник агентства.При штурме населенного пункта российским военнослужащим удалось взять в плен двоих украинских военных, которые приняли решение сдаться. "Мы пленных взяли двоих... "Мы не хотим воевать, не убивайте нас. У нас дети. Перейдем к вам, к России. <...>" Они бежали из блиндажа, а вокруг — наши. Им некуда деваться. Они к нам выходят, сдаются", — поделился Череп.

https://ria.ru/20250728/vsu-2031823687.html

https://ria.ru/20250728/spetsoperatsiya-2031823091.html

донецкая народная республика

россия

днепропетровская область

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донецкая народная республика, россия, днепропетровская область, вооруженные силы украины