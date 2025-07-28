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Штурм Зеленого Гая длился две недели, рассказал боец - РИА Новости, 28.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:17 28.07.2025 (обновлено: 11:38 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/shturm-2031823824.html
Штурм Зеленого Гая длился две недели, рассказал боец
Штурм Зеленого Гая длился две недели, рассказал боец - РИА Новости, 28.07.2025
Штурм Зеленого Гая длился две недели, рассказал боец
Штурм недавно освобожденного населенного пункта Зеленый Гай в ДНР продолжался две недели, рассказал РИА Новости боец 36-й гвардейской мотострелковой бригады... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T05:17:00+03:00
2025-07-28T11:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
днепропетровская область
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 28 июл — РИА Новости. Штурм недавно освобожденного населенного пункта Зеленый Гай в ДНР продолжался две недели, рассказал РИА Новости боец 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск "Восток" с позывным Череп. Минобороны России 26 июля сообщило об освобождении группировкой войск "Восток" населенного пункта Зеленый Гай в ДНР. ВСУ превратили Зеленый Гай в крупный опорный пункт, прикрывавший подступы к административной границе с Днепропетровской областью, отметило МО. В ходе боя украинские формирования понесли потери и были вынуждены отступить, уточнило министерство. &quot;Населенный пункт Зеленый Гай был освобожден. Две недели сопротивление было. В подвалах они стараются убежать сами. К нам навстречу бегут, сдаются, но (в случае. — Прим. ред.), если в блиндажах сидят, они уже до последнего сидят&quot;, — сказал собеседник агентства.При штурме населенного пункта российским военнослужащим удалось взять в плен двоих украинских военных, которые приняли решение сдаться. "Мы пленных взяли двоих... "Мы не хотим воевать, не убивайте нас. У нас дети. Перейдем к вам, к России. &lt;...&gt;" Они бежали из блиндажа, а вокруг — наши. Им некуда деваться. Они к нам выходят, сдаются", — поделился Череп.
https://ria.ru/20250728/vsu-2031823687.html
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донецкая народная республика
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донецкая народная республика, россия, днепропетровская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины
Штурм Зеленого Гая длился две недели, рассказал боец

Штурм Зеленого Гая длился две недели

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 июл — РИА Новости. Штурм недавно освобожденного населенного пункта Зеленый Гай в ДНР продолжался две недели, рассказал РИА Новости боец 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск "Восток" с позывным Череп.
Минобороны России 26 июля сообщило об освобождении группировкой войск "Восток" населенного пункта Зеленый Гай в ДНР. ВСУ превратили Зеленый Гай в крупный опорный пункт, прикрывавший подступы к административной границе с Днепропетровской областью, отметило МО. В ходе боя украинские формирования понесли потери и были вынуждены отступить, уточнило министерство.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
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«

"Населенный пункт Зеленый Гай был освобожден. Две недели сопротивление было. В подвалах они стараются убежать сами. К нам навстречу бегут, сдаются, но (в случае. — Прим. ред.), если в блиндажах сидят, они уже до последнего сидят", — сказал собеседник агентства.

При штурме населенного пункта российским военнослужащим удалось взять в плен двоих украинских военных, которые приняли решение сдаться.
"Мы пленных взяли двоих... "Мы не хотим воевать, не убивайте нас. У нас дети. Перейдем к вам, к России. <...>" Они бежали из блиндажа, а вокруг — наши. Им некуда деваться. Они к нам выходят, сдаются", — поделился Череп.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияДнепропетровская областьВооруженные силы Украины
 
 
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