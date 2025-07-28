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ЕС пошел на сделку с США из-за слабости, пишет Bloomberg - РИА Новости, 28.07.2025
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14:19 28.07.2025 (обновлено: 14:49 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/sdelka-2031936677.html
ЕС пошел на сделку с США из-за слабости, пишет Bloomberg
ЕС пошел на сделку с США из-за слабости, пишет Bloomberg - РИА Новости, 28.07.2025
ЕС пошел на сделку с США из-за слабости, пишет Bloomberg
Евросоюз пошел на сделку с США из-за своей слабости и неготовности к торговой войне со Штатами, в блоке нет единства, передает агентство Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T14:19:00+03:00
2025-07-28T14:49:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Евросоюз пошел на сделку с США из-за своей слабости и неготовности к торговой войне со Штатами, в блоке нет единства, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлины в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупить у Соединенных Штатов энергоносители на сумму 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока Трампа. Также стороны достигли договоренности о приобретении ЕС американского оружия. "Послам ЕС неделю назад сообщили, что у них, фактически, есть два варианта: принять 15-процентные пошлины, предлагаемые Трампом, или принять ответные меры. Но послов предупредили, что для эффективного ответного действия блок должен быть готов держаться вместе и справляться с болью. Они не были готовы ни к тому, ни к другому. В сухом остатке, ЕС слаб, потому что в мире, где власть имеет значение, он не является ни единым, ни стратегическим", - говорится в сообщении. Как сообщили источники агентства, несколько чиновников Евросоюза, ответственных за переговоры по торговому соглашению с США, считают, что достигнутая ими сделка является наименее плохим вариантом из всех, доступных блоку.Кроме того, пишет Блумберг, страны ЕС в ходе переговоров с США публично демонстрировали свою силу и "оскаливали зубы", но за кулисами они искали способы умиротворить Вашингтон, поскольку опасались, что Трамп может отреагировать на торговое давление сокращением поддержки Киева.Трамп 12 июля сказал, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные тарифы останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии, отмечается, что США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам, если ЕС захочет повысить свои тарифы на американские товары. Фон дер Ляйен в тот же день заявила, что ЕС продолжит переговоры с Соединенными Штатами, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.
https://ria.ru/20250728/slovakiya-2031897833.html
https://ria.ru/20250728/tramp-2031887939.html
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в мире, сша, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
В мире, США, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
ЕС пошел на сделку с США из-за слабости, пишет Bloomberg

Bloomberg: ЕС пошел на сделку с США из-за слабости и неготовности к войне

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Фото : официальный сайт EU
Флаги Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Евросоюз пошел на сделку с США из-за своей слабости и неготовности к торговой войне со Штатами, в блоке нет единства, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлины в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупить у Соединенных Штатов энергоносители на сумму 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока Трампа. Также стороны достигли договоренности о приобретении ЕС американского оружия.
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"Послам ЕС неделю назад сообщили, что у них, фактически, есть два варианта: принять 15-процентные пошлины, предлагаемые Трампом, или принять ответные меры. Но послов предупредили, что для эффективного ответного действия блок должен быть готов держаться вместе и справляться с болью. Они не были готовы ни к тому, ни к другому. В сухом остатке, ЕС слаб, потому что в мире, где власть имеет значение, он не является ни единым, ни стратегическим", - говорится в сообщении.
Как сообщили источники агентства, несколько чиновников Евросоюза, ответственных за переговоры по торговому соглашению с США, считают, что достигнутая ими сделка является наименее плохим вариантом из всех, доступных блоку.
Кроме того, пишет Блумберг, страны ЕС в ходе переговоров с США публично демонстрировали свою силу и "оскаливали зубы", но за кулисами они искали способы умиротворить Вашингтон, поскольку опасались, что Трамп может отреагировать на торговое давление сокращением поддержки Киева.
Трамп 12 июля сказал, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные тарифы останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии, отмечается, что США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам, если ЕС захочет повысить свои тарифы на американские товары. Фон дер Ляйен в тот же день заявила, что ЕС продолжит переговоры с Соединенными Штатами, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.
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