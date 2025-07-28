https://ria.ru/20250728/sdelka-2031936467.html

Эксперт назвал торговую сделку ЕС и США нереализуемой

Эксперт назвал торговую сделку ЕС и США нереализуемой - РИА Новости, 28.07.2025

Эксперт назвал торговую сделку ЕС и США нереализуемой

Договоренность об увеличении Евросоюзом энергетического импорта из США до 250 миллиардов долларов в год выглядит нереализуемой: это требует от Штатов нарастить... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T14:19:00+03:00

2025-07-28T14:19:00+03:00

2025-07-28T15:04:00+03:00

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сша

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урсула фон дер ляйен

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эксперт ра

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Договоренность об увеличении Евросоюзом энергетического импорта из США до 250 миллиардов долларов в год выглядит нереализуемой: это требует от Штатов нарастить совокупные объемы экспорта в 1,6 раза, а от ЕС - резко довести долю американских энергоносителей до двух третей несмотря на любые существующие договоренности с третьими странами, рассказал РИА Новости ведущий аналитик по суверенным и региональным рейтингам агентства "Эксперт РА" Кирилл Лысенко. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлины в размере 15%. Также Евросоюз обязался закупить у Соединенных Штатов энергоносителей на сумму 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока Трампа. Также стороны достигли договоренности о приобретении ЕС американского оружия. "Договоренность об увеличении энергетического импорта из США до 250 миллиардов долларов в год выглядит почти нереализуемой. Сделка подразумевает, что американским производителям энергоресурсов надо будет резко каким-то образом нарастить свои мощности, чтобы увеличить совокупные объемы экспорта почти в 1,6 раза. В 2024 году совокупный стоимостный объем продаж во все страны составил 320 миллиардов долларов", - отмечает Лысенко. Кроме того, ЕС должны будут увеличить поставки из США почти в четыре раза и резко довести долю американского энергетического импорта до двух третей, несмотря на любые существующие договоренности с третьими странами. "По некоторым пунктам ЕС, пожалуй, сделали вид проигравших и просто выигрывают время", - подчеркнул эксперт. Он отметил, что, скорее всего, переговорщики с европейской стороны, идя на уступку, ожидали повторения сценария соглашения США с Китаем времен первого срока Трампа: пообещать увеличения объемов импорта для деэскалации торгового конфликта, впоследствии так и не приблизиться к обещанным показателям, и дождаться прихода в Белый дом новой более сговорчивой администрации. В то же время пошлины размером в 15% для экспорта ЕС заметно больше, чем прошлая средняя ставка в 2,5%. И их появление в ближайшем будущем начнет оказывать негативное воздействие на конкурентоспособность европейских товаров на американском рынке, заключил Лысенко.

https://ria.ru/20250728/mid-2031920688.html

https://ria.ru/20250728/lavrov-2031880603.html

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экономика, сша, китай, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, евросоюз, эксперт ра, еврокомиссия