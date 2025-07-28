https://ria.ru/20250728/sdelka-2031859607.html

В Германии назвали болезненным компромиссом торговую сделку ЕС и США

В Германии назвали болезненным компромиссом торговую сделку ЕС и США - РИА Новости, 28.07.2025

В Германии назвали болезненным компромиссом торговую сделку ЕС и США

Глава Федерального объединения оптовой и внешней торговли Германии (BGA) Дирк Яндура назвал "болезненным компромиссом" торговую сделку по пошлинам между ЕС и... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T11:04:00+03:00

2025-07-28T11:04:00+03:00

2025-07-28T11:04:00+03:00

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Глава Федерального объединения оптовой и внешней торговли Германии (BGA) Дирк Яндура назвал "болезненным компромиссом" торговую сделку по пошлинам между ЕС и США. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. "Это соглашение - болезненный компромисс... Добавочная пошлина представляет собой экзистенциальную угрозу для многих наших торговцев. Даже если сейчас есть первоначальная определённость в отношении условий торговли, цепочки поставок изменятся, а цены вырастут", - сказал Яндура, отметив, что это серьёзный удар по внешней торговле. Его заявление приводится на сайте объединения. По его словам, Европе сейчас нужны новые торговые соглашения с крупнейшими экономическими регионами мира, а уже оговоренные соглашения необходимо ратифицировать как можно скорее и без лишней бюрократии. "Соглашение с США будет иметь заметные последствия для страны. Оно будет стоить роста, процветания и рабочих мест. Единственный способ избежать этого - повысить конкурентоспособность", - добавил он. Трамп 12 июля сказал, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные тарифы останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии, отмечается, что США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам, если ЕС захочет повысить свои тарифы на американские товары. Фон дер Ляйен в тот же день сделала заявление, что ЕС продолжит переговоры с Соединенными Штатами, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала

https://ria.ru/20250728/medvedev-2031853854.html

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в мире, сша, европа, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия