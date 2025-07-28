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ЕС заключил торговую сделку с США не от хорошей жизни, заявил Тимофеев
ЕС заключил торговую сделку с США не от хорошей жизни, заявил Тимофеев - РИА Новости, 28.07.2025
ЕС заключил торговую сделку с США не от хорошей жизни, заявил Тимофеев
Евросоюз, заключив торговую сделку с США, выбрал из двух зол наименьшее и сделал это не от хорошей жизни - американцы "выкрутили им руки", сказал РИА Новости... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T10:02:00+03:00
2025-07-28T10:02:00+03:00
2025-07-28T10:19:00+03:00
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Евросоюз, заключив торговую сделку с США, выбрал из двух зол наименьшее и сделал это не от хорошей жизни - американцы "выкрутили им руки", сказал РИА Новости генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. "Евросоюз выбирал из двух зол наименьшее - либо платить тарифы по более высоким ставкам, либо договариваться и в итоге приходить к компромиссу. Понятно, что прийти к тому, что было до Трампа уже не получилось бы, то есть выбор был - платить больше или намного больше. Они пошли по пути наименьшего зла, не стали ввязываться во взаимную торговую войну" , - сказал он в беседе с агентством. Несмотря на то, что отношения США и ЕС уже давно находятся в состоянии глубокой взаимозависимости, сейчас они все менее равноправны, указал Тимофеев. "США агрессивно и жестко навязали европейцам более высокие тарифы, и это, конечно, ЕС делает не от хорошей жизни и не добровольно. Поэтому здесь есть неприятный осадок, который будет скрываться за улыбками. Но то, что американцы заставили ЕС это сделать, не вызывает сомнений, выкрутили им руки", - подчеркнул он. Трамп 12 июля сказал, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные тарифы останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии, отмечается, что США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам, если ЕС захочет повысить свои тарифы на американские товары. Фон дер Ляйен в тот же день сделала заявление, что ЕС продолжит переговоры с Соединенными Штатами, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.
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в мире, сша, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, российский совет по международным делам
В мире, США, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Российский совет по международным делам
ЕС заключил торговую сделку с США не от хорошей жизни, заявил Тимофеев
Тимофеев: США выкрутили Европе руки, заключив торговую сделку с ЕС
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Евросоюз, заключив торговую сделку с США, выбрал из двух зол наименьшее и сделал это не от хорошей жизни - американцы "выкрутили им руки", сказал РИА Новости генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
и американский президент Дональд Трамп
27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС
в США
теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие.
"Евросоюз выбирал из двух зол наименьшее - либо платить тарифы по более высоким ставкам, либо договариваться и в итоге приходить к компромиссу. Понятно, что прийти к тому, что было до Трампа уже не получилось бы, то есть выбор был - платить больше или намного больше. Они пошли по пути наименьшего зла, не стали ввязываться во взаимную торговую войну" , - сказал он в беседе с агентством.
Несмотря на то, что отношения США и ЕС уже давно находятся в состоянии глубокой взаимозависимости, сейчас они все менее равноправны, указал Тимофеев.
"США агрессивно и жестко навязали европейцам более высокие тарифы, и это, конечно, ЕС делает не от хорошей жизни и не добровольно. Поэтому здесь есть неприятный осадок, который будет скрываться за улыбками. Но то, что американцы заставили ЕС это сделать, не вызывает сомнений, выкрутили им руки", - подчеркнул он.
Трамп 12 июля сказал, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные тарифы останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии, отмечается, что США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам, если ЕС захочет повысить свои тарифы на американские товары. Фон дер Ляйен в тот же день сделала заявление, что ЕС продолжит переговоры с Соединенными Штатами, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.