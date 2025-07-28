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СМИ: сделка США и ЕС не предполагает отмену пошлин на сталь и алюминий - РИА Новости, 28.07.2025
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06:35 28.07.2025 (обновлено: 06:39 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/sdelka-2031826960.html
СМИ: сделка США и ЕС не предполагает отмену пошлин на сталь и алюминий
СМИ: сделка США и ЕС не предполагает отмену пошлин на сталь и алюминий - РИА Новости, 28.07.2025
СМИ: сделка США и ЕС не предполагает отмену пошлин на сталь и алюминий
Сделка США и ЕС не предусматривает отмену американских пошлин в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров,... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T06:35:00+03:00
2025-07-28T06:39:00+03:00
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дональд трамп
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Сделка США и ЕС не предусматривает отмену американских пошлин в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщает газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие."Высокопоставленный американский чиновник заявил, что 50-процентная пошлина, которую администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа ввела на сталь и алюминий на глобальном уровне, не является частью сделки, хотя (глава ЕК Урсула - ред.) фон дер Ляйен дала понять, что они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров", - пишет издание.Американский лидер 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп заявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%. В преддверии этой даты президент продлил приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа и направил ряду государств уведомления о повышении для них тарифа с этой даты.
https://ria.ru/20250728/sdelka-2031814511.html
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в мире, сша, евросоюз, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия
В мире, США, Евросоюз, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия
СМИ: сделка США и ЕС не предполагает отмену пошлин на сталь и алюминий

NYT: сделка США и ЕС не предполагает отмену пошлин на сталь и алюминий

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи в Тернберри, Шотландия
Президент США Дональд Трамп и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи в Тернберри, Шотландия - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи в Тернберри, Шотландия. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Сделка США и ЕС не предусматривает отмену американских пошлин в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщает газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие.
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Ле Пен раскритиковала торговую сделку ЕС с США
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"Высокопоставленный американский чиновник заявил, что 50-процентная пошлина, которую администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа ввела на сталь и алюминий на глобальном уровне, не является частью сделки, хотя (глава ЕК Урсула - ред.) фон дер Ляйен дала понять, что они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров", - пишет издание.
Американский лидер 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп заявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%. В преддверии этой даты президент продлил приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа и направил ряду государств уведомления о повышении для них тарифа с этой даты.
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В миреСШАЕвросоюзДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссия
 
 
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