https://ria.ru/20250728/sdelka-2031826960.html

СМИ: сделка США и ЕС не предполагает отмену пошлин на сталь и алюминий

СМИ: сделка США и ЕС не предполагает отмену пошлин на сталь и алюминий - РИА Новости, 28.07.2025

СМИ: сделка США и ЕС не предполагает отмену пошлин на сталь и алюминий

Сделка США и ЕС не предусматривает отмену американских пошлин в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров,... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T06:35:00+03:00

2025-07-28T06:35:00+03:00

2025-07-28T06:39:00+03:00

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Сделка США и ЕС не предусматривает отмену американских пошлин в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщает газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие."Высокопоставленный американский чиновник заявил, что 50-процентная пошлина, которую администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа ввела на сталь и алюминий на глобальном уровне, не является частью сделки, хотя (глава ЕК Урсула - ред.) фон дер Ляйен дала понять, что они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров", - пишет издание.Американский лидер 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп заявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%. В преддверии этой даты президент продлил приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа и направил ряду государств уведомления о повышении для них тарифа с этой даты.

https://ria.ru/20250728/sdelka-2031814511.html

https://ria.ru/20250727/ssha-2031811419.html

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в мире, сша, евросоюз, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия