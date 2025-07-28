https://ria.ru/20250728/sdelka-2031816581.html

Во Франции назвали сделку США позором для ЕС

Во Франции назвали сделку США позором для ЕС - РИА Новости, 28.07.2025

Во Франции назвали сделку США позором для ЕС

Лидеры французских социалистов назвали торговую сделку ЕС с США позором и дорогой к вассализации для стран-участниц Евросоюза. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T02:01:00+03:00

2025-07-28T02:01:00+03:00

2025-07-28T02:01:00+03:00

сша

в мире

франция

европа

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

флориан филиппо

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150725/56/1507255606_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_d339d0f2997c9292b43e30850fbede11.jpg

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Лидеры французских социалистов назвали торговую сделку ЕС с США позором и дорогой к вассализации для стран-участниц Евросоюза. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. "Для Европы это соглашение о вассализации. Следует ли довольствоваться тем, что мы получили "всего лишь" 15-процентные таможенные пошлины? Ведь Урсула фон дер Ляйен пожертвовала нашими рабочими местами, производствами и окружающей средой, пообещав 600 миллиардов инвестиций в США и покупку сжиженного природного газа. ЕС (снова) подписался под тем, чтобы остаться марионеткой Трампа", - написал на своей странице в соцсети Х генеральный секретарь Социалистической партии Франции Пьер Жуве. Глава, первый секретарь Социалистической партии Оливье Фор, в свою очередь, назвал сделку "позором", отметив, что европейцы смирились с условиями США и предпочли действовать в соответствии со своими национальными интересами, а не единым блоком. Ранее лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что ЕС заключил намного менее выгодную торговую сделку с США, чем Великобритания, а лидер парламентской фракции французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен восприняла торговую сделку Европейского союза с США как политическое, экономическое и моральное фиаско для Евросоюза. Американский лидер 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп заявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%. В преддверии этой даты президент продлил приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа и направил ряду государств уведомления о повышении для них тарифа с этой даты. Трамп 12 июля сказал, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные тарифы останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии, отмечается, что США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам, если ЕС захочет повысить свои тарифы на американские товары. Фон дер Ляйен в тот же день сделала заявление, что ЕС продолжит переговоры с Соединенными Штатами, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.

https://ria.ru/20250728/sdelka-2031814511.html

https://ria.ru/20250727/es-2031806211.html

https://ria.ru/20250727/ssha-2031811419.html

сша

франция

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, в мире, франция, европа, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, флориан филиппо, еврокомиссия, евросоюз