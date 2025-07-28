Ле Пен раскритиковала торговую сделку ЕС с США
Ле Пен назвала торговую сделку США тройным фиаско для Евросоюза
© AP Photo / Thomas SamsonМарин Ле Пен
© AP Photo / Thomas Samson
Марин Ле Пен. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Лидер парламентской фракции французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в соцсети Х назвала торговую сделку Европейского союза с США политическим, экономическим и моральным фиаско для Евросоюза.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие.
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"Торговое соглашение, заключенное Урсулой фон дер Ляйен с Дональдом Трампом, — это политическое, экономическое и моральное фиаско", — написала она.
Французский политик объяснила, что Евросоюз заключил соглашение на неравных с США условиях и на менее выгодных, чем Великобритания. Она сравнила сделку с капитуляцией для французской промышленности, а также ее энергетики и военного сектора.
В июне Трамп объявил о "полном и всеобъемлющем" торговом соглашении США с Великобританией, которое закрепит отношения двух стран. В результате сделки американские пошлины на некоторые британские товары были снижены до десяти процентов, на другие — вовсе отменены.
Американский лидер 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила десять процентов, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп заявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в десять процентов. В преддверии этой даты президент продлил приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа и направил ряду государств уведомления о повышении для них тарифа с этой даты.
Хозяин Белого дома 12 июля сказал, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные тарифы останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии, отмечается, что США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам, если ЕС захочет повысить свои тарифы на американские товары. Фон дер Ляйен в тот же день сделала заявление, что ЕС продолжит переговоры с Соединенными Штатами, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.