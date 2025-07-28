https://ria.ru/20250728/sboy-2031849085.html

"Аэрофлот" сообщил об отмене 42 рейсов

"Аэрофлот" сообщил об отмене 42 рейсов - РИА Новости, 28.07.2025

"Аэрофлот" сообщил об отмене 42 рейсов

Авиакомпания "Аэрофлот" сообщила об отмене 42 рейсов из-за сбоя информационных систем. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T10:16:00+03:00

2025-07-28T10:16:00+03:00

2025-07-28T11:44:00+03:00

аэрофлот

шереметьево (аэропорт)

москва

екатеринбург

астрахань

ереван

происшествия

казань

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871371428_0:316:3048:2031_1920x0_80_0_0_4eecc12e5d8b693269c76669b51fe3e2.jpg

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" сообщила об отмене 42 рейсов из-за сбоя информационных систем."Уважаемые пассажиры, в связи со сбоем информационных систем произошли изменения в расписании", — говорится в заявлении.Так, отменены рейсы из Москвы в Астрахань, Грозный, Екатеринбург, Ереван, Казань, Калининград, Красноярск, Махачкалу, Минеральные воды, Минск, Мурманск, Омск, Оренбург, Орск, Самару, Пермь, Сочи, Петербург, Ставрополь, Тюмень, Уфу, Челябинск, Кировск, Элисту, Астану и обратно.Пассажиры могут обратиться в зал выдачи багажа, а также вернуть деньги или переоформить билет на рейс в ближайшие десять дней. При этом в компании предупредили, что кассы в Шереметьево временно не осуществляют ни то, ни другое. О сбое в работе информационных систем "Аэрофлот" сообщил в понедельник утром. Там предупредили о вынужденной корректировке расписания, в том числе ожидаются переносы и отмены рейсов.

https://ria.ru/20250728/situatsiya-2031851958.html

москва

екатеринбург

астрахань

ереван

казань

грозный

красноярск

калининград

пермь

омск

орск

тюмень

санкт-петербург

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

аэрофлот, шереметьево (аэропорт), москва, екатеринбург, астрахань, ереван, происшествия, казань, грозный, красноярск, калининград, пермь, омск, орск, тюмень, санкт-петербург, сочи