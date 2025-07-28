https://ria.ru/20250728/sboy-2031849085.html
"Аэрофлот" сообщил об отмене 42 рейсов
"Аэрофлот" сообщил об отмене 42 рейсов - РИА Новости, 28.07.2025
"Аэрофлот" сообщил об отмене 42 рейсов
Авиакомпания "Аэрофлот" сообщила об отмене 42 рейсов из-за сбоя информационных систем. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T10:16:00+03:00
2025-07-28T10:16:00+03:00
2025-07-28T11:44:00+03:00
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ереван
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" сообщила об отмене 42 рейсов из-за сбоя информационных систем."Уважаемые пассажиры, в связи со сбоем информационных систем произошли изменения в расписании", — говорится в заявлении.Так, отменены рейсы из Москвы в Астрахань, Грозный, Екатеринбург, Ереван, Казань, Калининград, Красноярск, Махачкалу, Минеральные воды, Минск, Мурманск, Омск, Оренбург, Орск, Самару, Пермь, Сочи, Петербург, Ставрополь, Тюмень, Уфу, Челябинск, Кировск, Элисту, Астану и обратно.Пассажиры могут обратиться в зал выдачи багажа, а также вернуть деньги или переоформить билет на рейс в ближайшие десять дней. При этом в компании предупредили, что кассы в Шереметьево временно не осуществляют ни то, ни другое. О сбое в работе информационных систем "Аэрофлот" сообщил в понедельник утром. Там предупредили о вынужденной корректировке расписания, в том числе ожидаются переносы и отмены рейсов.
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"Аэрофлот" сообщил об отмене 42 рейсов
"Аэрофлот" отменил 42 рейса из-за сбоя информационных систем
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" сообщила об отмене 42 рейсов из-за сбоя информационных систем.
"Уважаемые пассажиры, в связи со сбоем информационных систем произошли изменения в расписании", — говорится в заявлении.
Так, отменены рейсы из Москвы в Астрахань, Грозный, Екатеринбург, Ереван, Казань, Калининград, Красноярск, Махачкалу, Минеральные воды, Минск, Мурманск, Омск, Оренбург, Орск, Самару, Пермь, Сочи, Петербург, Ставрополь, Тюмень, Уфу, Челябинск, Кировск, Элисту, Астану и обратно.
Пассажиры могут обратиться в зал выдачи багажа, а также вернуть деньги или переоформить билет на рейс в ближайшие десять дней. При этом в компании предупредили, что кассы в Шереметьево временно не осуществляют ни то, ни другое.
О сбое в работе информационных систем "Аэрофлот" сообщил в понедельник утром. Там предупредили о вынужденной корректировке расписания, в том числе ожидаются переносы и отмены рейсов.