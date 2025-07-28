Сбой в сервисах "Аэрофлота" не повлиял на рейсы между Казахстаном и Россией
Минтранс Казахстана: технический сбой в "Аэрофлоте" не повлиял на рейсы в Россию
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет Boeing 777 авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту "Шереметьево".
Самолет Boeing 777 авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту "Шереметьево".. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 28 июл - РИА Новости. Технический сбой в сервисах "Аэрофлота" не повлиял на расписание рейсов между Казахстаном и Россией, сообщает пресс-служба казахстанского министерства транспорта.
Ранее в понедельник "Аэрофлот" предупреждал, что в работе информационных систем компании произошел сбой и возможны перебои в работе сервисов. Авиакомпания в связи со сбоем отменила 49 рейсов. Генеральная прокуратура РФ сообщила, что причиной сбоя информационных систем "Аэрофлота" является хакерская атака, возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации.
"Данный технический сбой не влияет на международные рейсы, в том числе в Казахстан. Рейсы в/из Казахстана выполняются в соответствии с действующим расписанием и отмены рейсов не планируются", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале казахстанского минтранса.
Отмечается, что министерство провело оперативное совещание с представителями "Аэрофлота", указано на необходимость предоставления заблаговременной информации и оказания услуг пассажирам. "Вопрос находится на особом контроле министерства", - говорится в сообщении.
При этом в минтрансе сообщили, что рейс авиакомпании SU1962/1963 Москва - Астана - Москва отменен по технической причине. Уточняется, что все пассажиры уже уведомлены, а перевозка будет осуществлена следующим рейсом SU1914/1915. В ведомстве также подчеркнули, что при изменении статуса рейса все услуги будут предоставлены в соответствии с действующим законодательством. Кроме того, пассажирам рекомендовано заранее отслеживать информацию о своих вылетах.