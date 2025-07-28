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Россия предложила G20 предоставить БРИКС членство в своих рядах
Россия предложила G20 предоставить БРИКС членство в своих рядах - РИА Новости, 28.07.2025
Россия предложила G20 предоставить БРИКС членство в своих рядах
Россия призывает G20 предоставить объединению БРИКС постоянное членство в своих рядах, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T12:15:00+03:00
2025-07-28T12:15:00+03:00
2025-07-28T12:16:00+03:00
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ПРЕТОРИЯ, 28 июл - РИА Новости. Россия призывает G20 предоставить объединению БРИКС постоянное членство в своих рядах, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. "Мы предлагаем нашим коллегам рассмотреть возможность предоставления постоянного места в G20 БРИКС", - сказал он на третьей Российско-африканской конференции международного клуба "Валдай". Биричевский констатировал, что G20 сохраняет свою устойчивость и эффективность даже в разгар антироссийских настроений на Западе. Одной из причин этого он назвал то, что председателями форума в 2022-2025 годах выступают страны БРИКС - Индонезия, Индия, Бразилия, а теперь ЮАР. "Мы смогли продвинуть согласованную повестку на форуме и преобразовать его в важнейших канал равноправного общения крупнейших экономик", - сказал Биричевский. Третья Российско-африканская конференция организована в партнерстве с Южноафриканским институтом международных отношений (SAIIA) и носит название "Realpolitik в расколотом мире: переосмысление связей между Россией и Южной Африкой в глобальном и африканском контексте".
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в мире, россия, индонезия, индия, дмитрий биричевский, большая двадцатка, брикс
В мире, Россия, Индонезия, Индия, Дмитрий Биричевский, Большая двадцатка, БРИКС
Россия предложила G20 предоставить БРИКС членство в своих рядах
Биричевский предложил G20 предоставить БРИКС постоянное членство в своих рядах