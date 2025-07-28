https://ria.ru/20250728/putin-2031947725.html

Глава Ставропольского попросил Путина снизить кредитные ставки для аграриев

Глава Ставропольского попросил Путина снизить кредитные ставки для аграриев - РИА Новости, 28.07.2025

Глава Ставропольского попросил Путина снизить кредитные ставки для аграриев

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров попросил президента РФ Владимира Путина помочь с решением вопроса о снижении кредитных ставок для аграриев,... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T14:48:00+03:00

2025-07-28T14:48:00+03:00

2025-07-28T14:48:00+03:00

экономика

россия

ставропольский край

владимир путин

владимир владимиров

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров попросил президента РФ Владимира Путина помочь с решением вопроса о снижении кредитных ставок для аграриев, отметив, что существующая в 8-9% "серьёзная" для ставропольских фермеров. Президент России в понедельник провел встречу с главой Ставропольского края. Губернатор рассказал, что в сфере сельского хозяйства регион хорошо работает в вопросе импортозамещения посадочного материала для садоводства, а также посадочного материала свёклы, кукурузы, семечек. Он отметил, что Ставрополье является одним из лидеров в части генотипирования высокопродуктивных пород коров. "Но всё-таки кредитование нам нужно будет когда-то открывать, потому что всё равно даже сегодня, с учётом того, что нам Минсельхоз сильно помогает, у нас ставка 8-9 %, это всё равно серьёзная ставка, хотя остальное – до 24 % – нам Минсельхоз России компенсирует. Поэтому здесь, конечно, нам нужна будет помощь", - сказал Владимиров.

https://realty.ria.ru/20250728/putin-2031938922.html

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экономика, россия, ставропольский край, владимир путин, владимир владимиров, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)