https://ria.ru/20250728/putin-2031947725.html
Глава Ставропольского попросил Путина снизить кредитные ставки для аграриев
Глава Ставропольского попросил Путина снизить кредитные ставки для аграриев - РИА Новости, 28.07.2025
Глава Ставропольского попросил Путина снизить кредитные ставки для аграриев
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров попросил президента РФ Владимира Путина помочь с решением вопроса о снижении кредитных ставок для аграриев,... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T14:48:00+03:00
2025-07-28T14:48:00+03:00
2025-07-28T14:48:00+03:00
экономика
россия
ставропольский край
владимир путин
владимир владимиров
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031933886_117:0:2954:1596_1920x0_80_0_0_09cff84396496fbf81afbecec0ad92e3.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров попросил президента РФ Владимира Путина помочь с решением вопроса о снижении кредитных ставок для аграриев, отметив, что существующая в 8-9% "серьёзная" для ставропольских фермеров. Президент России в понедельник провел встречу с главой Ставропольского края. Губернатор рассказал, что в сфере сельского хозяйства регион хорошо работает в вопросе импортозамещения посадочного материала для садоводства, а также посадочного материала свёклы, кукурузы, семечек. Он отметил, что Ставрополье является одним из лидеров в части генотипирования высокопродуктивных пород коров. "Но всё-таки кредитование нам нужно будет когда-то открывать, потому что всё равно даже сегодня, с учётом того, что нам Минсельхоз сильно помогает, у нас ставка 8-9 %, это всё равно серьёзная ставка, хотя остальное – до 24 % – нам Минсельхоз России компенсирует. Поэтому здесь, конечно, нам нужна будет помощь", - сказал Владимиров.
https://realty.ria.ru/20250728/putin-2031938922.html
россия
ставропольский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031933886_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_830fce43e82f021aff0d24577ee11fdd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, ставропольский край, владимир путин, владимир владимиров, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Ставропольский край, Владимир Путин, Владимир Владимиров, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Глава Ставропольского попросил Путина снизить кредитные ставки для аграриев
Владимиров на встрече с Путиным попросил помощи в вопросе кредитования аграриев