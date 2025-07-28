https://ria.ru/20250728/putin-2031897500.html

Путин предпочитает напрямую общаться с гражданами, отметил Песков

Путин предпочитает напрямую общаться с гражданами, отметил Песков - РИА Новости, 28.07.2025

Путин предпочитает напрямую общаться с гражданами, отметил Песков

Президент России Владимир Путин остается самим собой и всегда предпочитает напрямую общаться с людьми, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T12:51:00+03:00

2025-07-28T12:51:00+03:00

2025-07-28T13:00:00+03:00

россия

санкт-петербург

владимир путин

дмитрий песков

ссср

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин остается самим собой и всегда предпочитает напрямую общаться с людьми, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, рассуждая о поздравлении президентом моряков в День Военно-морского флота."Это действительно не на камеру, это и не предназначалось для камеры, просто Путин остается самим собой. Путин, собственно, вы знаете, что он всегда предпочитает напрямую общаться с людьми. И, конечно, он не мог не поздравить моряка в День Военно-морского флота", - сказал Песков журналистам.Путин накануне в День ВМФ в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург вышел к жителям и гостям города, чтобы пообщаться с ними. Среди тех, с кем поговорил глава государства, был мужчина с флагом ВМФ СССР, который представился Павлом Морозовым. Путин пообщался с ним и поздравил с праздником.Президент в воскресенье, в День Военно-Морского флота, совершил рабочую поездку в Северо-Западный федеральный округ. Во время визита в Главное Адмиралтейство президент поздравил личный состав ВМФ с праздником.Глава государства в воскресенье по видеосвязи обратился к участникам оперативных учений "Июльский шторм", которые проводятся с 23 июля. Далее президент по окончании телемоста пообщался с военными моряками в Санкт-Петербурге в неформальной обстановке, за бокалом шампанского.

https://ria.ru/20250727/putin-2031745037.html

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санкт-петербург

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россия, санкт-петербург, владимир путин, дмитрий песков, ссср