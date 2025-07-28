https://ria.ru/20250728/putin-2031897500.html
Путин предпочитает напрямую общаться с гражданами, отметил Песков
Путин предпочитает напрямую общаться с гражданами, отметил Песков - РИА Новости, 28.07.2025
Путин предпочитает напрямую общаться с гражданами, отметил Песков
Президент России Владимир Путин остается самим собой и всегда предпочитает напрямую общаться с людьми, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T12:51:00+03:00
2025-07-28T12:51:00+03:00
2025-07-28T13:00:00+03:00
россия
санкт-петербург
владимир путин
дмитрий песков
ссср
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1b/2031782188_0:171:3030:1875_1920x0_80_0_0_fa10b894685c0eeedbe02ad04e52dc7d.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин остается самим собой и всегда предпочитает напрямую общаться с людьми, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, рассуждая о поздравлении президентом моряков в День Военно-морского флота."Это действительно не на камеру, это и не предназначалось для камеры, просто Путин остается самим собой. Путин, собственно, вы знаете, что он всегда предпочитает напрямую общаться с людьми. И, конечно, он не мог не поздравить моряка в День Военно-морского флота", - сказал Песков журналистам.Путин накануне в День ВМФ в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург вышел к жителям и гостям города, чтобы пообщаться с ними. Среди тех, с кем поговорил глава государства, был мужчина с флагом ВМФ СССР, который представился Павлом Морозовым. Путин пообщался с ним и поздравил с праздником.Президент в воскресенье, в День Военно-Морского флота, совершил рабочую поездку в Северо-Западный федеральный округ. Во время визита в Главное Адмиралтейство президент поздравил личный состав ВМФ с праздником.Глава государства в воскресенье по видеосвязи обратился к участникам оперативных учений "Июльский шторм", которые проводятся с 23 июля. Далее президент по окончании телемоста пообщался с военными моряками в Санкт-Петербурге в неформальной обстановке, за бокалом шампанского.
https://ria.ru/20250727/putin-2031745037.html
россия
санкт-петербург
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1b/2031782188_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_62f4e9ea5fadcee48a867d5c64adcff0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкт-петербург, владимир путин, дмитрий песков, ссср
Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Дмитрий Песков, СССР
Путин предпочитает напрямую общаться с гражданами, отметил Песков
Песков о поздравлении моряков в день ВМФ: Путин предпочитает общаться с людьми