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Пушков заявил о неизбежности торговой войны между США и ЕС
Пушков заявил о неизбежности торговой войны между США и ЕС - РИА Новости, 28.07.2025
Пушков заявил о неизбежности торговой войны между США и ЕС
Торговая война между США и ЕС, видимо, неизбежна, в США считают, что европейцы слишком привыкли "ездить зайцами в американском автобусе", написал в своем... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T14:26:00+03:00
2025-07-28T14:26:00+03:00
2025-07-28T14:26:00+03:00
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Торговая война между США и ЕС, видимо, неизбежна, в США считают, что европейцы слишком привыкли "ездить зайцами в американском автобусе", написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. "Торговая война между США и ЕС, видимо, неизбежна: во время общения с прессой совместно с робко сидящей на краешке кресла (главой Еврокомиссии - ред.) Урсулой фон дер Ляйен (президент США Дональд - ред.) Трамп исключил возможность введения более низких пошлин на товары из ЕС, чем 15-процентные тарифы", - отметил Пушков. По словам политика, как бы европейцы ни стелились перед Трампом, в том числе на последнем саммите НАТО в Гааге, как бы ни угождали, как бы подобострастно ни называли "папочкой", в вопросах торговли он не намерен идти у них на поводу. "Папочка" считает, что они слишком избаловались льготным режимом и пытаются жить за счет Америки. Или, как выразился один американский обозреватель, слишком привыкли "ездить зайцами в американском автобусе". Строгий "папочка" больше не намерен с этим мириться", - заключил сенатор.
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в мире, сша, гаага, америка, алексей пушков, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, нато
В мире, США, Гаага, Америка, Алексей Пушков, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, НАТО
Пушков заявил о неизбежности торговой войны между США и ЕС
Пушков: Трамп считает, что ЕС избаловался льготами США