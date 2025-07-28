Рейтинг@Mail.ru
Пушков заявил о неизбежности торговой войны между США и ЕС - РИА Новости, 28.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:26 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/pushkov-2031938116.html
Пушков заявил о неизбежности торговой войны между США и ЕС
Пушков заявил о неизбежности торговой войны между США и ЕС - РИА Новости, 28.07.2025
Пушков заявил о неизбежности торговой войны между США и ЕС
Торговая война между США и ЕС, видимо, неизбежна, в США считают, что европейцы слишком привыкли "ездить зайцами в американском автобусе", написал в своем... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T14:26:00+03:00
2025-07-28T14:26:00+03:00
в мире
сша
гаага
америка
алексей пушков
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003363798_0:117:3071:1844_1920x0_80_0_0_131e235000dcd45babfeffffff1cc73d.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Торговая война между США и ЕС, видимо, неизбежна, в США считают, что европейцы слишком привыкли "ездить зайцами в американском автобусе", написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. "Торговая война между США и ЕС, видимо, неизбежна: во время общения с прессой совместно с робко сидящей на краешке кресла (главой Еврокомиссии - ред.) Урсулой фон дер Ляйен (президент США Дональд - ред.) Трамп исключил возможность введения более низких пошлин на товары из ЕС, чем 15-процентные тарифы", - отметил Пушков. По словам политика, как бы европейцы ни стелились перед Трампом, в том числе на последнем саммите НАТО в Гааге, как бы ни угождали, как бы подобострастно ни называли "папочкой", в вопросах торговли он не намерен идти у них на поводу. "Папочка" считает, что они слишком избаловались льготным режимом и пытаются жить за счет Америки. Или, как выразился один американский обозреватель, слишком привыкли "ездить зайцами в американском автобусе". Строгий "папочка" больше не намерен с этим мириться", - заключил сенатор.
https://ria.ru/20250728/lavrov-2031880603.html
сша
гаага
америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003363798_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_ba49c75fd1c066defdfe55cc6e1278f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, гаага, америка, алексей пушков, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, нато
В мире, США, Гаага, Америка, Алексей Пушков, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, НАТО
Пушков заявил о неизбежности торговой войны между США и ЕС

Пушков: Трамп считает, что ЕС избаловался льготами США

© AP Photo / Virginia MayoФлаги США и ЕС в Брюсселе
Флаги США и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги США и ЕС в Брюсселе . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Торговая война между США и ЕС, видимо, неизбежна, в США считают, что европейцы слишком привыкли "ездить зайцами в американском автобусе", написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
"Торговая война между США и ЕС, видимо, неизбежна: во время общения с прессой совместно с робко сидящей на краешке кресла (главой Еврокомиссии - ред.) Урсулой фон дер Ляйен (президент США Дональд - ред.) Трамп исключил возможность введения более низких пошлин на товары из ЕС, чем 15-процентные тарифы", - отметил Пушков.
По словам политика, как бы европейцы ни стелились перед Трампом, в том числе на последнем саммите НАТО в Гааге, как бы ни угождали, как бы подобострастно ни называли "папочкой", в вопросах торговли он не намерен идти у них на поводу.
"Папочка" считает, что они слишком избаловались льготным режимом и пытаются жить за счет Америки. Или, как выразился один американский обозреватель, слишком привыкли "ездить зайцами в американском автобусе". Строгий "папочка" больше не намерен с этим мириться", - заключил сенатор.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Лавров предупредил о последствиях новой торговой сделки между США и ЕС
Вчера, 11:56
 
В миреСШАГаагаАмерикаАлексей ПушковУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала