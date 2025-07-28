https://ria.ru/20250728/pushilin-2031841041.html
Российские военные захватили пленных у Александро-Калиново в ДНР
Российские военные захватили пленных у Александро-Калиново в ДНР - РИА Новости, 28.07.2025
Российские военные захватили пленных у Александро-Калиново в ДНР
Российские подразделения ВС РФ захватили пленных на константиновском направлении в районе населенного пункта Александро-Калиново Донецкой Народной Республики,... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T09:31:00+03:00
2025-07-28T09:31:00+03:00
2025-07-28T10:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российские подразделения ВС РФ захватили пленных на константиновском направлении в районе населенного пункта Александро-Калиново Донецкой Народной Республики, положение ВСУ там ухудшается, сообщил глава ДНР Денис Пушилин."На константиновском направлении после определенных успехов у Александро-Калиново - там фиксируем даже захват пленных - у противника ситуация значительно ухудшается. Более того, на константиновском направлении мы видим продвижение по нескольким направлениям, что говорит о… выверенных и слаженных действиях наших подразделений", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Он добавил, что от Александро-Калиново до города Константиновка остается не более 10 километров."Также мы видим и продвижение… после освобождения населенного пункта Зеленый Гай, который, по сути, был, скажем так, последним... там, где были укрепрайоны противника перед Днепропетровской областью, конечно же, ситуация теперь совершенно другая", - отметил глава ДНР.
https://ria.ru/20250728/pushilin-2031839751.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российские военные захватили пленных у Александро-Калиново в ДНР
Пушилин: российские военные захватили пленных у Александро-Калиново в ДНР