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Российские военные захватили пленных у Александро-Калиново в ДНР - РИА Новости, 28.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:31 28.07.2025 (обновлено: 10:05 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/pushilin-2031841041.html
Российские военные захватили пленных у Александро-Калиново в ДНР
Российские военные захватили пленных у Александро-Калиново в ДНР - РИА Новости, 28.07.2025
Российские военные захватили пленных у Александро-Калиново в ДНР
Российские подразделения ВС РФ захватили пленных на константиновском направлении в районе населенного пункта Александро-Калиново Донецкой Народной Республики,... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T09:31:00+03:00
2025-07-28T10:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российские подразделения ВС РФ захватили пленных на константиновском направлении в районе населенного пункта Александро-Калиново Донецкой Народной Республики, положение ВСУ там ухудшается, сообщил глава ДНР Денис Пушилин."На константиновском направлении после определенных успехов у Александро-Калиново - там фиксируем даже захват пленных - у противника ситуация значительно ухудшается. Более того, на константиновском направлении мы видим продвижение по нескольким направлениям, что говорит о… выверенных и слаженных действиях наших подразделений", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Он добавил, что от Александро-Калиново до города Константиновка остается не более 10 километров."Также мы видим и продвижение… после освобождения населенного пункта Зеленый Гай, который, по сути, был, скажем так, последним... там, где были укрепрайоны противника перед Днепропетровской областью, конечно же, ситуация теперь совершенно другая", - отметил глава ДНР.
https://ria.ru/20250728/pushilin-2031839751.html
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донецкая народная республика
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донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российские военные захватили пленных у Александро-Калиново в ДНР

Пушилин: российские военные захватили пленных у Александро-Калиново в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российские подразделения ВС РФ захватили пленных на константиновском направлении в районе населенного пункта Александро-Калиново Донецкой Народной Республики, положение ВСУ там ухудшается, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"На константиновском направлении после определенных успехов у Александро-Калиново - там фиксируем даже захват пленных - у противника ситуация значительно ухудшается. Более того, на константиновском направлении мы видим продвижение по нескольким направлениям, что говорит о… выверенных и слаженных действиях наших подразделений", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
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Пушилин рассказал, где происходит самое активное продвижение ВС России
09:21
Он добавил, что от Александро-Калиново до города Константиновка остается не более 10 километров.
"Также мы видим и продвижение… после освобождения населенного пункта Зеленый Гай, который, по сути, был, скажем так, последним... там, где были укрепрайоны противника перед Днепропетровской областью, конечно же, ситуация теперь совершенно другая", - отметил глава ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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