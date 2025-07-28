Премьер Британии посетит гольф-клуб Трампа перед встречей в Абердине
Стармер посетит гольф-клуб Трампа в Тернберри перед встречей в Абердине
© AP Photo / Kin CheungКир Стармер
© AP Photo / Kin Cheung
Кир Стармер . Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Премьер Великобритании Кир Стармер посетит гольф-клуб президента США Дональда Трампа в деревне Тернберри, после чего они поедут вместе на встречу в город Абердин, сообщила канцелярия главы британского кабмина.
В пятницу Трамп прибыл с частным пятидневным визитом в Шотландию 25 июля. Это первый его визит в Великобританию после инаугурации. Американский президент намерен посетить два своих гольф-клуба и открыть третий. В ходе визита также ожидается неформальная встреча со Стармером. С 17 по 19 сентября американский лидер планирует совершить государственный визит в Великобританию.
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"Премьер-министр отправится на гольф-поле президента в Тернберри в ходе его частного визита… После этой встречи они отправятся вместе на частную встречу в Абердине", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте британского правительства.
В документе говорится, что лидеры двух стран обсудят урегулирование конфликта на Украине, сектор Газа, а также реализацию торговой сделки.
В июне Трамп объявил о "полном и всеобъемлющем" торговом соглашении США с Великобританией, которое закрепит отношения двух государств. В результате сделки американские пошлины на некоторые британские товары были снижены до 10%, на другие - вовсе отменены.
Влияние Великобритании на поведение Владимира Зеленского и политику киевского режима неоднократно подтверждалось действиями украинской стороны после контактов с представителями Лондона. Самым ярким примером стал срыв Киевом переговоров с РФ в 2022 году после визита на Украину занимавшего тогда пост премьера Соединенного Королевства Бориса Джонсона, что позднее публично подтвердил участник переговоров с украинской стороны Давид Арахамия. По его словам, Джонсон тогда сказал Зеленскому ничего не подписывать с Россией и "просто воевать".
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Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.