https://ria.ru/20250728/pozhar-2031848368.html

Туроператоры не фиксируют аннуляций туров в Турцию из-за пожаров

Туроператоры не фиксируют аннуляций туров в Турцию из-за пожаров - РИА Новости, 28.07.2025

Туроператоры не фиксируют аннуляций туров в Турцию из-за пожаров

Российские туроператоры не фиксируют аннуляций туров в Турцию в связи с лесными пожарами, просьб о досрочном возвращении также нет, говорится в сообщении... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T10:12:00+03:00

2025-07-28T10:12:00+03:00

2025-07-28T10:12:00+03:00

турция

анкара (провинция)

мерсин (провинция)

реджеп тайип эрдоган

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российские туроператоры не фиксируют аннуляций туров в Турцию в связи с лесными пожарами, просьб о досрочном возвращении также нет, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Спутниковая карта лесных пожаров в Турции свидетельствует об удаленности всех очагов возгорания от курортных районов, где отдыхают россияне. Эвакуация отелей не проводилась, аннуляций туров и просьб о досрочном возвращении туроператоры не фиксируют. Отдых россиян в Турции проходит в обычном режиме", - сообщили в ассоциации. Охватившие ряд провинций Турции лесные пожары станут одной из главных тем заседания кабинета министров под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана в понедельник. Эрдоган сообщил в воскресенье, что с начала лета в Турции потушены более 3 тысяч лесных пожаров, у Анкары на данный момент 27 самолетов и 105 вертолетов для тушения огня. Оппозиция Турции при этом обвиняет власти в якобы нехватке пожарных самолетов и сотрудников пожарных служб. В субботу власти Турции эвакуировали более 1,3 тысячи жителей ряда районов в провинциях Мерсин и Карабюк из-за масштабных лесных пожаров на фоне аномальной жары, в воскресенье в провинции Бурса эвакуированы почти две тысячи человек. Температура в ряде городов на востоке Турции приблизилась к 50 градусам, в Силопи на востоке страны был установлен новый рекорд за всю историю наблюдений - 50,5 градуса. По прогнозу Генерального управления метеорологии (MGM), до 2 августа в Турции будет держаться аномальная жара, превышающая на 7-12 градусов средние показатели сезона.

https://ria.ru/20250727/pozhar-2031726000.html

https://ria.ru/20250727/pozhar-2031718539.html

турция

анкара (провинция)

мерсин (провинция)

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турция, анкара (провинция), мерсин (провинция), реджеп тайип эрдоган, ассоциация туроператоров россии (атор)