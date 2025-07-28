https://ria.ru/20250728/pozhar-2031848368.html
Туроператоры не фиксируют аннуляций туров в Турцию из-за пожаров
Туроператоры не фиксируют аннуляций туров в Турцию из-за пожаров - РИА Новости, 28.07.2025
Туроператоры не фиксируют аннуляций туров в Турцию из-за пожаров
Российские туроператоры не фиксируют аннуляций туров в Турцию в связи с лесными пожарами, просьб о досрочном возвращении также нет, говорится в сообщении... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T10:12:00+03:00
2025-07-28T10:12:00+03:00
2025-07-28T10:12:00+03:00
турция
анкара (провинция)
мерсин (провинция)
реджеп тайип эрдоган
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российские туроператоры не фиксируют аннуляций туров в Турцию в связи с лесными пожарами, просьб о досрочном возвращении также нет, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Спутниковая карта лесных пожаров в Турции свидетельствует об удаленности всех очагов возгорания от курортных районов, где отдыхают россияне. Эвакуация отелей не проводилась, аннуляций туров и просьб о досрочном возвращении туроператоры не фиксируют. Отдых россиян в Турции проходит в обычном режиме", - сообщили в ассоциации. Охватившие ряд провинций Турции лесные пожары станут одной из главных тем заседания кабинета министров под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана в понедельник. Эрдоган сообщил в воскресенье, что с начала лета в Турции потушены более 3 тысяч лесных пожаров, у Анкары на данный момент 27 самолетов и 105 вертолетов для тушения огня. Оппозиция Турции при этом обвиняет власти в якобы нехватке пожарных самолетов и сотрудников пожарных служб. В субботу власти Турции эвакуировали более 1,3 тысячи жителей ряда районов в провинциях Мерсин и Карабюк из-за масштабных лесных пожаров на фоне аномальной жары, в воскресенье в провинции Бурса эвакуированы почти две тысячи человек. Температура в ряде городов на востоке Турции приблизилась к 50 градусам, в Силопи на востоке страны был установлен новый рекорд за всю историю наблюдений - 50,5 градуса. По прогнозу Генерального управления метеорологии (MGM), до 2 августа в Турции будет держаться аномальная жара, превышающая на 7-12 градусов средние показатели сезона.
https://ria.ru/20250727/pozhar-2031726000.html
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турция
анкара (провинция)
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турция, анкара (провинция), мерсин (провинция), реджеп тайип эрдоган, ассоциация туроператоров россии (атор)
Турция, Анкара (провинция), Мерсин (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Туроператоры не фиксируют аннуляций туров в Турцию из-за пожаров
АТОР: туроператоры не фиксируют аннуляций туров в Турцию из-за лесных пожаров