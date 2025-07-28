https://ria.ru/20250728/poschechina-2031870246.html

В АдГ назвали сделку ЕС и США пощечиной европейским потребителям

В АдГ назвали сделку ЕС и США пощечиной европейским потребителям - РИА Новости, 28.07.2025

В АдГ назвали сделку ЕС и США пощечиной европейским потребителям

Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель назвала торговую сделку ЕС и США " пощечиной европейским потребителям и... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T11:41:00+03:00

2025-07-28T11:41:00+03:00

2025-07-28T11:41:00+03:00

в мире

сша

алиса вайдель

урсула фон дер ляйен

дональд трамп

евросоюз

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152068/50/1520685031_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_a944e82e0fcc7dbf8892dad93d93ef24.jpg

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель назвала торговую сделку ЕС и США " пощечиной европейским потребителям и производителям". "ЕС позволил себя жестоко провести! 15% пошлины, обязательство закупать оружие и энергию из США - это не соглашение, а пощечина европейским потребителям и производителям!" - написала Вайдель в соцести X. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие.

https://ria.ru/20250728/medvedev-2031854356.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, алиса вайдель, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия