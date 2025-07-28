https://ria.ru/20250728/poschechina-2031870246.html
В АдГ назвали сделку ЕС и США пощечиной европейским потребителям
В АдГ назвали сделку ЕС и США пощечиной европейским потребителям - РИА Новости, 28.07.2025
В АдГ назвали сделку ЕС и США пощечиной европейским потребителям
Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель назвала торговую сделку ЕС и США " пощечиной европейским потребителям и... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T11:41:00+03:00
2025-07-28T11:41:00+03:00
2025-07-28T11:41:00+03:00
в мире
сша
алиса вайдель
урсула фон дер ляйен
дональд трамп
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152068/50/1520685031_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_a944e82e0fcc7dbf8892dad93d93ef24.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель назвала торговую сделку ЕС и США " пощечиной европейским потребителям и производителям". "ЕС позволил себя жестоко провести! 15% пошлины, обязательство закупать оружие и энергию из США - это не соглашение, а пощечина европейским потребителям и производителям!" - написала Вайдель в соцести X. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие.
https://ria.ru/20250728/medvedev-2031854356.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152068/50/1520685031_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_29f871c602a176ca81681c75c1006f21.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, алиса вайдель, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия
В мире, США, Алиса Вайдель, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, Евросоюз, Еврокомиссия
В АдГ назвали сделку ЕС и США пощечиной европейским потребителям
Вайдель из АдГ назвала сделку ЕС и США пощечиной европейским потребителям