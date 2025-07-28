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В АдГ назвали сделку ЕС и США пощечиной европейским потребителям - РИА Новости, 28.07.2025
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11:41 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/poschechina-2031870246.html
В АдГ назвали сделку ЕС и США пощечиной европейским потребителям
В АдГ назвали сделку ЕС и США пощечиной европейским потребителям - РИА Новости, 28.07.2025
В АдГ назвали сделку ЕС и США пощечиной европейским потребителям
Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель назвала торговую сделку ЕС и США " пощечиной европейским потребителям и... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T11:41:00+03:00
2025-07-28T11:41:00+03:00
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дональд трамп
евросоюз
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель назвала торговую сделку ЕС и США " пощечиной европейским потребителям и производителям". "ЕС позволил себя жестоко провести! 15% пошлины, обязательство закупать оружие и энергию из США - это не соглашение, а пощечина европейским потребителям и производителям!" - написала Вайдель в соцести X. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие.
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в мире, сша, алиса вайдель, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия
В мире, США, Алиса Вайдель, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, Евросоюз, Еврокомиссия
В АдГ назвали сделку ЕС и США пощечиной европейским потребителям

Вайдель из АдГ назвала сделку ЕС и США пощечиной европейским потребителям

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги США и Европейского совета
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель назвала торговую сделку ЕС и США " пощечиной европейским потребителям и производителям".
"ЕС позволил себя жестоко провести! 15% пошлины, обязательство закупать оружие и энергию из США - это не соглашение, а пощечина европейским потребителям и производителям!" - написала Вайдель в соцести X.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Сделка Трампа с ЕС перенаправит поток инвестиций в США, считает Медведев
10:39
 
В миреСШААлиса ВайдельУрсула фон дер ЛяйенДональд ТрампЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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