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Подполье: Боевики винят Киев в хищении выделенных на укрепления денег - РИА Новости, 28.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:35 28.07.2025 (обновлено: 06:03 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/podpole-2031821711.html
Подполье: Боевики винят Киев в хищении выделенных на укрепления денег
Подполье: Боевики винят Киев в хищении выделенных на укрепления денег - РИА Новости, 28.07.2025
Подполье: Боевики винят Киев в хищении выделенных на укрепления денег
Боевики ВСУ публично обвиняют киевский режим в разворовывании средств, выделенных на строительство оборонительных укреплений в Сумской области, сообщил РИА... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T04:35:00+03:00
2025-07-28T06:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
сумская область
россия
сергей рахманинов
александр сырский
алексей гончаренко
верховная рада украины
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Боевики ВСУ публично обвиняют киевский режим в разворовывании средств, выделенных на строительство оборонительных укреплений в Сумской области, сообщил РИА Новости представитель пророссийского подполья. &quot;Военнослужащие ВСУ, массово и с потерями отступающие из Сумской области, открыто обвиняют Киев в расхищении денег, ранее выделенных на строительство приграничных оборонительных укреплений&quot;, — сказал он.Собеседник агентства подчеркнул, что многие украинские военнослужащие уже собираются дезертировать из действующей армии в связи с повальной коррупцией среди украинского командования и гражданских чиновников. Депутат Верховной рады Сергей Рахманин ранее заявлял, что фортификационные сооружения в граничащей с Россией Сумской области Украины строились на скорую руку, их недостаточно и они ненадлежащего качества. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая при этом в начале июня раскритиковала действия главкома ВСУ Александра Сырского и генштаба, обвинив их в плохой подготовке фортификационных сооружений в Сумской области. В конце июне депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), комментируя слова российского лидера Владимира Путина о том, что Россия не исключает возможности "забрать" город Сумы, вновь заявил о больших проблемах с фортификациями в регионе. В июле депутат Верховной рады Александр Качура заявлял, что полиция расследует дело о возможном хищении бюджетных средств подрядчиками, строившими фортификационные сооружения в Сумской области на Украине, проверки идут в отношении шести фирм.
https://ria.ru/20250727/podpole-2031690839.html
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украина, сумская область, россия, сергей рахманинов, александр сырский, алексей гончаренко, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Сумская область, Россия, Сергей Рахманинов, Александр Сырский, Алексей Гончаренко, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
Подполье: Боевики винят Киев в хищении выделенных на укрепления денег

Боевики винят Киев в хищении выделенных на укрепления в Сумской области денег

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Боевики ВСУ публично обвиняют киевский режим в разворовывании средств, выделенных на строительство оборонительных укреплений в Сумской области, сообщил РИА Новости представитель пророссийского подполья.
«

"Военнослужащие ВСУ, массово и с потерями отступающие из Сумской области, открыто обвиняют Киев в расхищении денег, ранее выделенных на строительство приграничных оборонительных укреплений", — сказал он.

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Подполье: боевиков ВСУ, чьи тела вернула Россия, объявят дезертирами
Вчера, 06:47
Собеседник агентства подчеркнул, что многие украинские военнослужащие уже собираются дезертировать из действующей армии в связи с повальной коррупцией среди украинского командования и гражданских чиновников.
Депутат Верховной рады Сергей Рахманин ранее заявлял, что фортификационные сооружения в граничащей с Россией Сумской области Украины строились на скорую руку, их недостаточно и они ненадлежащего качества. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая при этом в начале июня раскритиковала действия главкома ВСУ Александра Сырского и генштаба, обвинив их в плохой подготовке фортификационных сооружений в Сумской области.
В конце июне депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), комментируя слова российского лидера Владимира Путина о том, что Россия не исключает возможности "забрать" город Сумы, вновь заявил о больших проблемах с фортификациями в регионе. В июле депутат Верховной рады Александр Качура заявлял, что полиция расследует дело о возможном хищении бюджетных средств подрядчиками, строившими фортификационные сооружения в Сумской области на Украине, проверки идут в отношении шести фирм.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСумская областьРоссияСергей РахманиновАлександр СырскийАлексей ГончаренкоВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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