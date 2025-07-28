https://ria.ru/20250728/podpole-2031821711.html

Подполье: Боевики винят Киев в хищении выделенных на укрепления денег

Подполье: Боевики винят Киев в хищении выделенных на укрепления денег - РИА Новости, 28.07.2025

Подполье: Боевики винят Киев в хищении выделенных на укрепления денег

Боевики ВСУ публично обвиняют киевский режим в разворовывании средств, выделенных на строительство оборонительных укреплений в Сумской области, сообщил РИА... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T04:35:00+03:00

2025-07-28T04:35:00+03:00

2025-07-28T06:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

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сумская область

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сергей рахманинов

александр сырский

алексей гончаренко

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Боевики ВСУ публично обвиняют киевский режим в разворовывании средств, выделенных на строительство оборонительных укреплений в Сумской области, сообщил РИА Новости представитель пророссийского подполья. "Военнослужащие ВСУ, массово и с потерями отступающие из Сумской области, открыто обвиняют Киев в расхищении денег, ранее выделенных на строительство приграничных оборонительных укреплений", — сказал он.Собеседник агентства подчеркнул, что многие украинские военнослужащие уже собираются дезертировать из действующей армии в связи с повальной коррупцией среди украинского командования и гражданских чиновников. Депутат Верховной рады Сергей Рахманин ранее заявлял, что фортификационные сооружения в граничащей с Россией Сумской области Украины строились на скорую руку, их недостаточно и они ненадлежащего качества. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая при этом в начале июня раскритиковала действия главкома ВСУ Александра Сырского и генштаба, обвинив их в плохой подготовке фортификационных сооружений в Сумской области. В конце июне депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), комментируя слова российского лидера Владимира Путина о том, что Россия не исключает возможности "забрать" город Сумы, вновь заявил о больших проблемах с фортификациями в регионе. В июле депутат Верховной рады Александр Качура заявлял, что полиция расследует дело о возможном хищении бюджетных средств подрядчиками, строившими фортификационные сооружения в Сумской области на Украине, проверки идут в отношении шести фирм.

https://ria.ru/20250727/podpole-2031690839.html

https://ria.ru/20250725/vsu-2031312249.html

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сумская область

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украина, сумская область, россия, сергей рахманинов, александр сырский, алексей гончаренко, верховная рада украины, вооруженные силы украины