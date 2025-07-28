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Будет кошмар: Россия припасла военный сюрприз для Запада

Будет кошмар: Россия припасла военный сюрприз для Запада - РИА Новости, 28.07.2025

Будет кошмар: Россия припасла военный сюрприз для Запада

День ВМФ России стал для Запада праздником со слезами на глазах. С 23 по 27 июля прошли учения нашего Военно-морского флота, название которых — "Июльский шторм" РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T08:00:00+03:00

2025-07-28T08:00:00+03:00

2025-07-28T09:34:00+03:00

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День ВМФ России стал для Запада праздником со слезами на глазах. С 23 по 27 июля прошли учения нашего Военно-морского флота, название которых — "Июльский шторм" — прозрачно намекает, что Москву лучше не сердить. Во избежание.Масштаб учений поражает воображение. Четыре флота, более ста пятидесяти кораблей и ста двадцати самолетов, пятнадцать тысяч военнослужащих, десять береговых ракетных систем. Театр потенциальных боевых действий на 13 часовых поясов — от Балтики до Тихого океана, от Арктики до Каспия. Новейшие системы вооружений, которые на Западе даже не мечтают воспроизвести, беспилотники и безэкипажные суда.В программе были тренировки отражения атак в том числе ракет и дронов, а также широкий ассортимент стрельб по самым разным целям — надводным, подводным и наземным.Для понимающего человека самое страшное тут в том, что наши моряки отрабатывают задачи с учетом опыта реальных боевых действий, накопленного за время прокси-войны с НАТО на Украине. Такого опыта ни у одного ВМФ мира больше нет.Ох как же сразу засуетились наши экс-партнеры!"Россия не просто имеет третий по размеру (после Китая и США) флот в мире, она еще и увеличивает свои арсеналы, — заверещали английские военные аналитики. — Превосходя США и Европу, вместе взятые, по производству артиллерийских снарядов, Россия гарантирует, что ее военные полностью экипированы и подготовлены. <...> Гигантские учения <...> служат не просто для тренировки военных моряков, они стали инструментом сдерживания и демонстрацией силы". Daily Mail опубликовала роскошную подборку фото и видео наших кораблей и самолетов и внезапно открыла для себя, что параллельно с грандиозными морскими учениями русская армия продолжает идти вперед на Украине. Карта со стрелочками недвусмысленно доказывает, что Покровск обречен стать Красноармейском.В Европе вообще решили, что все: Москва сейчас "бахнет". "Россия что, обязана ждать (момента своей атаки на НАТО), пока Европа не подготовится? — затряслись поджилки у "экспертов". — Но ведь бить надо в момент наименьшей готовности. Так почему бы не сейчас?!" А чего ж вы так беспокоитесь? Успокойтесь. Посмотрите, как красиво летят наши истребители и как точно поражают цели наши артиллеристы. Полюбуйтесь на красные стрелочки, показывающие продвижение наших военных.Зацените невообразимый масштаб военной мощи России: на юго-западе мы ведем прокси-войну на истощение со всей НАТО, на северо-западе мотаем нервы альянсу в Балтийском море, в Арктике сдерживаем американцев, а на Дальнем Востоке держим в тонусе их же — плюс примкнувших к ним японцев. При этом экономика показывает рекордный рост, а уровню жизни россиян завидует большинство жителей планеты. Вряд ли в мире есть хоть одна страна, способная на такое.Но есть и еще одна проблема для западников: оказалось, что, пока Россия сдерживает НАТО на украинском фронте, свою военную мускулатуру продолжает наращивать Пекин — обладатель, заметим к слову, самого большого ВМФ на планете.И вот уже отставные английские генералы — только им, честным старикам, позволено резать правду-матку — бьют тревогу и предупреждают, что одновременная война против России и Китая станет для Запада кошмаром.Однако внутренние проблемы накопились на Западе такие, что другого выхода, как спалить все в мировой войне, у него просто не остается. Цели победить уже не стоит. Просто ввязаться — и ждать, что война все спишет.Отсюда бесконечная эскалация агрессии: разжигание конфликта на Украине, обещания ввести туда свои контингенты, милитаризация Европы, планы на войну с Россией — уже вживую, а не в прокси-варианте — и одновременно планы на войну с Китаем.Только что, несмотря на все обещания Вашингтона, возобновились поставки американского оружия на Украину. Да, теперь их будут оплачивать европейцы, но суть от этого не меняется. Вооружение киевских нацистов ведет к затягиванию и масштабированию конфликта.Но если западные элиты рискнут заварить мировую войну, Россия к ней полностью готова. Наш Военно-морской флот блестяще это только что доказал. Наши поздравления!

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https://ria.ru/20250724/rossiya-2031126724.html

https://ria.ru/20250727/sanktsii-2031654345.html

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