Рейтинг@Mail.ru
Будет кошмар: Россия припасла военный сюрприз для Запада - РИА Новости, 28.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 28.07.2025 (обновлено: 09:34 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/pobeda-2031764608.html
Будет кошмар: Россия припасла военный сюрприз для Запада
Будет кошмар: Россия припасла военный сюрприз для Запада - РИА Новости, 28.07.2025
Будет кошмар: Россия припасла военный сюрприз для Запада
День ВМФ России стал для Запада праздником со слезами на глазах. С 23 по 27 июля прошли учения нашего Военно-морского флота, название которых — "Июльский шторм" РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T08:00:00+03:00
2025-07-28T09:34:00+03:00
россия
украина
европа
нато
аналитика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1b/2031779758_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_d0d15a3dc82ff2b9a1524c5d565b3a46.jpg
День ВМФ России стал для Запада праздником со слезами на глазах. С 23 по 27 июля прошли учения нашего Военно-морского флота, название которых — "Июльский шторм" — прозрачно намекает, что Москву лучше не сердить. Во избежание.Масштаб учений поражает воображение. Четыре флота, более ста пятидесяти кораблей и ста двадцати самолетов, пятнадцать тысяч военнослужащих, десять береговых ракетных систем. Театр потенциальных боевых действий на 13 часовых поясов — от Балтики до Тихого океана, от Арктики до Каспия. Новейшие системы вооружений, которые на Западе даже не мечтают воспроизвести, беспилотники и безэкипажные суда.В программе были тренировки отражения атак в том числе ракет и дронов, а также широкий ассортимент стрельб по самым разным целям — надводным, подводным и наземным.Для понимающего человека самое страшное тут в том, что наши моряки отрабатывают задачи с учетом опыта реальных боевых действий, накопленного за время прокси-войны с НАТО на Украине. Такого опыта ни у одного ВМФ мира больше нет.Ох как же сразу засуетились наши экс-партнеры!"Россия не просто имеет третий по размеру (после Китая и США) флот в мире, она еще и увеличивает свои арсеналы, — заверещали английские военные аналитики. — Превосходя США и Европу, вместе взятые, по производству артиллерийских снарядов, Россия гарантирует, что ее военные полностью экипированы и подготовлены. &lt;...&gt; Гигантские учения &lt;...&gt; служат не просто для тренировки военных моряков, они стали инструментом сдерживания и демонстрацией силы". Daily Mail опубликовала роскошную подборку фото и видео наших кораблей и самолетов и внезапно открыла для себя, что параллельно с грандиозными морскими учениями русская армия продолжает идти вперед на Украине. Карта со стрелочками недвусмысленно доказывает, что Покровск обречен стать Красноармейском.В Европе вообще решили, что все: Москва сейчас "бахнет". "Россия что, обязана ждать (момента своей атаки на НАТО), пока Европа не подготовится? — затряслись поджилки у "экспертов". — Но ведь бить надо в момент наименьшей готовности. Так почему бы не сейчас?!" А чего ж вы так беспокоитесь? Успокойтесь. Посмотрите, как красиво летят наши истребители и как точно поражают цели наши артиллеристы. Полюбуйтесь на красные стрелочки, показывающие продвижение наших военных.Зацените невообразимый масштаб военной мощи России: на юго-западе мы ведем прокси-войну на истощение со всей НАТО, на северо-западе мотаем нервы альянсу в Балтийском море, в Арктике сдерживаем американцев, а на Дальнем Востоке держим в тонусе их же — плюс примкнувших к ним японцев. При этом экономика показывает рекордный рост, а уровню жизни россиян завидует большинство жителей планеты. Вряд ли в мире есть хоть одна страна, способная на такое.Но есть и еще одна проблема для западников: оказалось, что, пока Россия сдерживает НАТО на украинском фронте, свою военную мускулатуру продолжает наращивать Пекин — обладатель, заметим к слову, самого большого ВМФ на планете.И вот уже отставные английские генералы — только им, честным старикам, позволено резать правду-матку — бьют тревогу и предупреждают, что одновременная война против России и Китая станет для Запада кошмаром.Однако внутренние проблемы накопились на Западе такие, что другого выхода, как спалить все в мировой войне, у него просто не остается. Цели победить уже не стоит. Просто ввязаться — и ждать, что война все спишет.Отсюда бесконечная эскалация агрессии: разжигание конфликта на Украине, обещания ввести туда свои контингенты, милитаризация Европы, планы на войну с Россией — уже вживую, а не в прокси-варианте — и одновременно планы на войну с Китаем.Только что, несмотря на все обещания Вашингтона, возобновились поставки американского оружия на Украину. Да, теперь их будут оплачивать европейцы, но суть от этого не меняется. Вооружение киевских нацистов ведет к затягиванию и масштабированию конфликта.Но если западные элиты рискнут заварить мировую войну, Россия к ней полностью готова. Наш Военно-морской флот блестяще это только что доказал. Наши поздравления!
https://ria.ru/20250727/putin-2031745037.html
https://ria.ru/20250724/rossiya-2031126724.html
https://ria.ru/20250727/sanktsii-2031654345.html
россия
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1b/2031779758_50:0:1416:1024_1920x0_80_0_0_a917c26867a1fbd8400b82b6e69bbce5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, европа, нато, аналитика
Россия, Украина, Европа, НАТО, Аналитика

Будет кошмар: Россия припасла военный сюрприз для Запада

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
Дзен
Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
Все материалы
День ВМФ России стал для Запада праздником со слезами на глазах. С 23 по 27 июля прошли учения нашего Военно-морского флота, название которых — "Июльский шторм" — прозрачно намекает, что Москву лучше не сердить. Во избежание.
Масштаб учений поражает воображение. Четыре флота, более ста пятидесяти кораблей и ста двадцати самолетов, пятнадцать тысяч военнослужащих, десять береговых ракетных систем. Театр потенциальных боевых действий на 13 часовых поясов — от Балтики до Тихого океана, от Арктики до Каспия. Новейшие системы вооружений, которые на Западе даже не мечтают воспроизвести, беспилотники и безэкипажные суда.
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
Путин в День ВМФ провел смотр учений и пообщался с жителями Петербурга
Вчера, 17:34
В программе были тренировки отражения атак в том числе ракет и дронов, а также широкий ассортимент стрельб по самым разным целям — надводным, подводным и наземным.
Для понимающего человека самое страшное тут в том, что наши моряки отрабатывают задачи с учетом опыта реальных боевых действий, накопленного за время прокси-войны с НАТО на Украине. Такого опыта ни у одного ВМФ мира больше нет.
Ох как же сразу засуетились наши экс-партнеры!
"Россия не просто имеет третий по размеру (после Китая и США) флот в мире, она еще и увеличивает свои арсеналы, — заверещали английские военные аналитики. — Превосходя США и Европу, вместе взятые, по производству артиллерийских снарядов, Россия гарантирует, что ее военные полностью экипированы и подготовлены. <...> Гигантские учения <...> служат не просто для тренировки военных моряков, они стали инструментом сдерживания и демонстрацией силы".
Как в России отпраздновали День ВМФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

День Военно-морского флота (ВМФ) России стал одним из самых значимых и торжественных праздников в стране.

Моряки на праздновании Дня Военно-Морского Флота на Северном речном вокзале

День Военно-морского флота (ВМФ) России стал одним из самых значимых и торжественных праздников в стране.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
1 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

С момента основания Петром I в 1696 году ВМФ прошел долгий путь развития и модернизации, превратившись в одну из самых мощных военно-морских сил в мире.

Военнослужащие ВМФ РФ и посетители на праздновании Дня Военно-Морского Флота на Северном речном вокзале

С момента основания Петром I в 1696 году ВМФ прошел долгий путь развития и модернизации, превратившись в одну из самых мощных военно-морских сил в мире.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
2 из 9
© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанк

История праздника уходит корнями в советскую эпоху. День ВМФ учредили в 1939 году по указу наркома обороны СССР Климента Ворошилова, однако традиции чествования моряков существовали задолго до этого.

Церемония возложения цветов к памятнику Петру I в Санкт-Петербурге в честь празднования Дня Военно-Морского Флота

История праздника уходит корнями в советскую эпоху. День ВМФ учредили в 1939 году по указу наркома обороны СССР Климента Ворошилова, однако традиции чествования моряков существовали задолго до этого.

© РИА Новости / Артем Пряхин
Перейти в медиабанк
3 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Празднования включают в себя множество мероприятий, которые проводятся по всей стране, но основные торжества проводят в городах с базами ВМФ.

Посетители на праздновании Дня Военно-Морского Флота на Северном речном вокзале в Москве

Празднования включают в себя множество мероприятий, которые проводятся по всей стране, но основные торжества проводят в городах с базами ВМФ.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
4 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

В этот день завершились масштабные учения "Июльский шторм", проходившие с 23 июля в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей.

Празднование Дня Военно-морского флота

В этот день завершились масштабные учения "Июльский шторм", проходившие с 23 июля в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
5 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

В них участвовали более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, десять береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, свыше 15 тысяч военнослужащих.

Празднование Дня Военно-морского флота

В них участвовали более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, десять береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, свыше 15 тысяч военнослужащих.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
6 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

На фото: демонстрационное прохождение восьмиместных лодок академической гребли на Северном речном вокзале.

Празднование Дня Военно-морского флота

На фото: демонстрационное прохождение восьмиместных лодок академической гребли на Северном речном вокзале.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
7 из 9
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

В День ВМФ президент Владимир Путин приехал в Санкт-Петербург, где провел смотр учений в здании Адмиралтейства. Он также посетит Морской университет.

Празднование Дня Военно-морского флота

В День ВМФ президент Владимир Путин приехал в Санкт-Петербург, где провел смотр учений в здании Адмиралтейства. Он также посетит Морской университет.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
8 из 9
© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанк

На фото: военнослужащие ВМФ на церемонии возложения цветов к памятнику Петру I.

Военнослужащие ВМФ РФ на церемонии возложения цветов к памятнику Петру I в Санкт-Петербурге в честь празднования Дня Военно-Морского Флота

На фото: военнослужащие ВМФ на церемонии возложения цветов к памятнику Петру I.

© РИА Новости / Артем Пряхин
Перейти в медиабанк
9 из 9

День Военно-морского флота (ВМФ) России стал одним из самых значимых и торжественных праздников в стране.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
1 из 9

С момента основания Петром I в 1696 году ВМФ прошел долгий путь развития и модернизации, превратившись в одну из самых мощных военно-морских сил в мире.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
2 из 9

История праздника уходит корнями в советскую эпоху. День ВМФ учредили в 1939 году по указу наркома обороны СССР Климента Ворошилова, однако традиции чествования моряков существовали задолго до этого.

© РИА Новости / Артем Пряхин
Перейти в медиабанк
3 из 9

Празднования включают в себя множество мероприятий, которые проводятся по всей стране, но основные торжества проводят в городах с базами ВМФ.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
4 из 9

В этот день завершились масштабные учения "Июльский шторм", проходившие с 23 июля в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
5 из 9

В них участвовали более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, десять береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, свыше 15 тысяч военнослужащих.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
6 из 9

На фото: демонстрационное прохождение восьмиместных лодок академической гребли на Северном речном вокзале.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
7 из 9

В День ВМФ президент Владимир Путин приехал в Санкт-Петербург, где провел смотр учений в здании Адмиралтейства. Он также посетит Морской университет.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
8 из 9

На фото: военнослужащие ВМФ на церемонии возложения цветов к памятнику Петру I.

© РИА Новости / Артем Пряхин
Перейти в медиабанк
9 из 9
Daily Mail опубликовала роскошную подборку фото и видео наших кораблей и самолетов и внезапно открыла для себя, что параллельно с грандиозными морскими учениями русская армия продолжает идти вперед на Украине. Карта со стрелочками недвусмысленно доказывает, что Покровск обречен стать Красноармейском.
В Европе вообще решили, что все: Москва сейчас "бахнет". "Россия что, обязана ждать (момента своей атаки на НАТО), пока Европа не подготовится? — затряслись поджилки у "экспертов". — Но ведь бить надо в момент наименьшей готовности. Так почему бы не сейчас?!"
А чего ж вы так беспокоитесь? Успокойтесь. Посмотрите, как красиво летят наши истребители и как точно поражают цели наши артиллеристы. Полюбуйтесь на красные стрелочки, показывающие продвижение наших военных.
Зацените невообразимый масштаб военной мощи России: на юго-западе мы ведем прокси-войну на истощение со всей НАТО, на северо-западе мотаем нервы альянсу в Балтийском море, в Арктике сдерживаем американцев, а на Дальнем Востоке держим в тонусе их же — плюс примкнувших к ним японцев. При этом экономика показывает рекордный рост, а уровню жизни россиян завидует большинство жителей планеты. Вряд ли в мире есть хоть одна страна, способная на такое.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Новый "генерал Армагеддон": Россия снова напугала Запад
24 июля, 13:16
Но есть и еще одна проблема для западников: оказалось, что, пока Россия сдерживает НАТО на украинском фронте, свою военную мускулатуру продолжает наращивать Пекин — обладатель, заметим к слову, самого большого ВМФ на планете.
И вот уже отставные английские генералы — только им, честным старикам, позволено резать правду-матку — бьют тревогу и предупреждают, что одновременная война против России и Китая станет для Запада кошмаром.
Однако внутренние проблемы накопились на Западе такие, что другого выхода, как спалить все в мировой войне, у него просто не остается. Цели победить уже не стоит. Просто ввязаться — и ждать, что война все спишет.
Отсюда бесконечная эскалация агрессии: разжигание конфликта на Украине, обещания ввести туда свои контингенты, милитаризация Европы, планы на войну с Россией — уже вживую, а не в прокси-варианте — и одновременно планы на войну с Китаем.
Только что, несмотря на все обещания Вашингтона, возобновились поставки американского оружия на Украину. Да, теперь их будут оплачивать европейцы, но суть от этого не меняется. Вооружение киевских нацистов ведет к затягиванию и масштабированию конфликта.
Но если западные элиты рискнут заварить мировую войну, Россия к ней полностью готова. Наш Военно-морской флот блестяще это только что доказал. Наши поздравления!
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
А что случилось? Запад вдруг предложил полностью снять санкции и помириться
Вчера, 08:00
 
РоссияУкраинаЕвропаНАТОАналитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала