https://ria.ru/20250728/peterburg-2032039286.html

Невский проспект в Петербурге полностью перекроют на время ремонта

Невский проспект в Петербурге полностью перекроют на время ремонта - РИА Новости, 28.07.2025

Невский проспект в Петербурге полностью перекроют на время ремонта

Невский проспект полностью перекроют в Санкт-Петербурге на время ремонта с 13 по 27 августа, но это будет происходить поэтапно, сообщил вице-губернатор Николай... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T22:57:00+03:00

2025-07-28T22:57:00+03:00

2025-07-28T22:57:00+03:00

санкт-петербург

фонтанка (река)

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Невский проспект полностью перекроют в Санкт-Петербурге на время ремонта с 13 по 27 августа, но это будет происходить поэтапно, сообщил вице-губернатор Николай Линченко. "Работа со снятием движения по Невскому проспекту пройдёт с 13 по 27 августа. Двадцать восьмого августа движение будет открыто. При этом поперечное движение по Адмиралтейскому проспекту, по Садовой, которую мы делали в прошлом году, по Литейному и по площади Восстания, которую ремонтировали в 2022 году будет сохраняться", - сказал Линченко в эфире телеканала Санкт-Петербург. По его словам, ремонтные работы будут производиться поэтапно. "Перед тем, как приступить к ремонту Невского проспекта, у нас начнутся подготовительные работы. С 4 по 8 августа мы сделаем Дворцовый проезд без перекрытия. И с 6 по 12 августа мы сделаем трамвайные пути на перекрестке Невского и Литейного. Чтобы сократить срок выполнения работ на Невском с трех месяцев до менее трех недель, мы полностью будем перекрывать движение на Невском, снимать всё движение. Перекрытие будет осуществляться в несколько этапов", - сказал он. Всю более полную информацию по этапам перекрытий Невского проспекта власти пообещали выкладывать на своих ресурсах и в социальных сетях. Ранее в июле государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) сообщала, что Невский проспект начнут ремонтировать с 3 августа. Работы продлятся до 3 сентября, движение транспорта планируется ограничивать поэтапно. Невский проспект в Санкт-Петербурге проходит от Адмиралтейства до Александро-Невской Лавры и пересекает реку Мойку, канал Грибоедова и реку Фонтанку. Название магистрали в историческом центре города стало официальным с 1781 года.

https://realty.ria.ru/20250725/peterburg-2031489865.html

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санкт-петербург, фонтанка (река), общество